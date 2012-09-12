〔美国股市〕亚洲ADR领涨,因冀望中国出台新刺激政策

路透纽约9月12日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三上涨,亚洲ADR领涨,因此前中国总理温家宝暗示政府可能出台更多财政刺激政策.

他在达沃斯论坛上透露,到7月底财政收支相抵还有1万亿元余额,历年结余的还有1千多亿元稳定调节基金,"我们将适时地将它作为预调微调的措施,以推动经济稳定增长."[ID:nSB1772304]

能源和材料等周期性板块上涨,中海油(CEO.N)上涨约1%至192.72美元.太阳能企业普遍走高,昱辉阳光能源(SOL.N)和China SunrgyCSUN.O分别上涨4%与3.2%.

中国ADR中交易最活跃的3SBio Inc SSRX.O大涨16%至13.42美元,此前接到3.31亿美元收购要约.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收高0.87%,跑赢纽约梅隆银行ADR指数.BKADR,后者上涨0.4%.

由于美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议在即,投资者态度谨慎,使整体ADR指数涨幅受限.

不过市场参与者还是找到了买入的理由,因此前德国宪法法院给欧洲救助基金放行.纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR攀升0.32%.

纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA小涨0.08%.(完)

--编译 程琳;审校 李军

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