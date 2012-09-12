〔美国股市〕亚洲ADR领涨,因冀望中国出台新刺激政策

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透纽约9月12日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三上涨,亚洲ADR领涨,因此前中国总理温家宝暗示政府可能出台更多财政刺激政策.
他在达沃斯论坛上透露,到7月底财政收支相抵还有1万亿元余额,历年结余的还有1千多亿元稳定调节基金,"我们将适时地将它作为预调微调的措施,以推动经济稳定增长."[ID:nSB1772304]
能源和材料等周期性板块上涨,中海油(CEO.N)上涨约1%至192.72美元.太阳能企业普遍走高,昱辉阳光能源(SOL.N)和China SunrgyCSUN.O分别上涨4%与3.2%.
中国ADR中交易最活跃的3SBio Inc SSRX.O大涨16%至13.42美元,此前接到3.31亿美元收购要约.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收高0.87%,跑赢纽约梅隆银行ADR指数.BKADR,后者上涨0.4%.
由于美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议在即,投资者态度谨慎,使整体ADR指数涨幅受限.
不过市场参与者还是找到了买入的理由,因此前德国宪法法院给欧洲救助基金放行.纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR攀升0.32%.
纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA小涨0.08%.(完)
--编译 程琳;审校 李军
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路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)