澳新经济指标预测--9月13日-9月20日****

标题新闻：中国外长在慕尼黑安全会议上称仍可能恢复朝鲜问题六方会谈，应致力于让各方重返谈判
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路透9月13日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月10日当周--------------------------------
9月13日(四)
2245 新西兰食品价格指数 8月 -- +0.2%
9月14日(五)
0300 非居民持有新西兰政府债券比例 8月 -- 59.3%
----------------------------------9月17日当周--------------------------------
9月17日(一)
暂无重要经济数据.
9月18日(二)
2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第二季 赤字16.6 赤字13.1
截至第二季的年度 赤字106 赤字97.4
9月19日(三)
2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.3% +1.1%
(较上年同期) +2.3% +2.4%
9月20日(四)
暂无重要经济数据.(完)
--整理 兰秀娟;审校 张荻
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路透伦敦2月17日 - 铜价周五下滑，因未能守在每吨6,000美元水准之上，激发了获利了结，但主要金属消费国中国需求强劲的预期，以及多个大型矿场供应中断预计将支撑价格。