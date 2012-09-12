《日本重要政经日程》--9月13日

标题新闻：中国外长在慕尼黑安全会议上称仍可能恢复朝鲜问题六方会谈，应致力于让各方重返谈判
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(除特别说明外,均为GMT时间)
9月12日(三)
2350 - 9月2-8日资本流动数据
9月13日(四)
0120 - 标售三个月贴现票据
0130 - 标售20年期日本政府公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 孙茉莉;审校 张荻
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金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
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路透伦敦2月17日 - 铜价周五下滑，因未能守在每吨6,000美元水准之上，激发了获利了结，但主要金属消费国中国需求强劲的预期，以及多个大型矿场供应中断预计将支撑价格。