欧洲经济指标预测--9月13日-9月20日****

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透9月13日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------9月10日当周---------------------------------
9月13日(四)
0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 8月 -- -0.3%
(较上年同期) -- -1.8%
0730 瑞士央行三个月瑞郎LIBOR目标区间 第三季 0.13% 0.00-0.25%
0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +3.2% +3.2%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +3.5% +3.5%
0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 -- +2.0%
薪资(较上年同期) -- +2.0%
9月14日(五)
0900 欧元区就业人口变动(较前季) 第二季 -- -0.2%
(较上年同期) -- -0.5%
0900 欧元区HICP(较前月) 8月终值 +0.4% -0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.6%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.4% -0.7%
(较上年同期) +1.7% +1.9%
--------------------------------9月17日当周---------------------------------
9月17日(一)
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 7月 -- 盈余157
(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余127
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 7月 -- 流入290
0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差9.97
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差25.17
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差149
9月18日(二)
0830 英国CPI(较前月) 8月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +2.6%
零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +3.2%
扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +3.2%
0900 德国ZEW景气判断指数 9月 -- 负25.5
现况指数 -- 正18.2
9月19日(三)
0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 9月 -- 0-9-0
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 9月 -- 负33.3
9月20日(四)
0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- 持平
(较上年同期) -- +0.9%
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 -- 顺差9.16
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 46.0
服务业PMI -- 49.2
综合PMI -- 48.0
0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第二季 -- -3.9%
0728 德国制造业PMI 9月初值 -- 44.7
服务业PMI -- 48.3
综合PMI -- 47.0
0758 欧元区制造业PMI 9月初值 -- 45.1
服务业PMI -- 47.2
综合PMI -- 46.3
0800 意大利工业订单(较前月) 7月 -- +1.7%
(较上年同期) -- -9.4%
工业销售(较前月) -- -0.5%
(较上年同期) -- -2.7%
0830 英国零售销售(较前月) 8月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +2.8%
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 9月 -- 负21
1400 欧元区消费者信心指数 9月 -- 负24.6(完)
--编译 梁睿雪;审校 戴素萍
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)