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亚洲 | 2012年 9月 13日 星期四 06:13 BJT

****日韩经济指标预测--9月13日-9月20日****

路透9月13日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------9月10日当周--------------------------------

9月12日(三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超8,754

外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超448

9月13日(四)

-- 韩国央行基准利率 9月 2.75% 3.00%

2100 韩国出口价格(较上年同期) 8月 -- +2.2%

进口价格(较上年同期) -- -1.0%

9月14日(五)

0430 日本工业生产 7月修正值 -- -1.2%

产能利用率指数(较前月) 7月 -- -2.3%

9月15日(六)

-- 韩国贸易收支修正值(亿美元) 8月 -- 顺差20.4

出口增长率修正值 -- -6.2%

进口增长率修正值 -- -9.8%

----------------------------------9月17日当周--------------------------------

9月17日(一)

暂无重要经济数据.

9月18日(二)

暂无重要经济数据.

9月19日(三)

0300 日本央行利率决定 9月 -- 0.10%

2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 9月 -- 负4

2350 日本出口(较上年同期) 8月 -- -8.1%

进口(较上年同期) -- +2.1%

贸易收支(亿日圆) -- 逆差5,174

9月20日(四)

暂无重要经济数据.(完)

--整理 兰秀娟;审校 张荻

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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