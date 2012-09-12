日韩经济指标预测--9月13日-9月20日****

标题新闻：中国外长在慕尼黑安全会议上称仍可能恢复朝鲜问题六方会谈，应致力于让各方重返谈判
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路透9月13日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月10日当周--------------------------------
9月12日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超8,754
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超448
9月13日(四)
-- 韩国央行基准利率 9月 2.75% 3.00%
2100 韩国出口价格(较上年同期) 8月 -- +2.2%
进口价格(较上年同期) -- -1.0%
9月14日(五)
0430 日本工业生产 7月修正值 -- -1.2%
产能利用率指数(较前月) 7月 -- -2.3%
9月15日(六)
-- 韩国贸易收支修正值(亿美元) 8月 -- 顺差20.4
出口增长率修正值 -- -6.2%
进口增长率修正值 -- -9.8%
----------------------------------9月17日当周--------------------------------
9月17日(一)
暂无重要经济数据.
9月18日(二)
暂无重要经济数据.
9月19日(三)
0300 日本央行利率决定 9月 -- 0.10%
2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 9月 -- 负4
2350 日本出口(较上年同期) 8月 -- -8.1%
进口(较上年同期) -- +2.1%
贸易收支(亿日圆) -- 逆差5,174
9月20日(四)
暂无重要经济数据.(完)
--整理 兰秀娟;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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路透伦敦2月17日 - 铜价周五下滑，因未能守在每吨6,000美元水准之上，激发了获利了结，但主要金属消费国中国需求强劲的预期，以及多个大型矿场供应中断预计将支撑价格。