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亚洲 | 2012年 9月 13日 星期四 06:32 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月12日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 64.38 +0.78 +1.23 2679438

搜狐 (SOHU.O) 42.50 +1.50 +3.66 649816

网易 (NTES.O) 49.44 +0.69 +1.42 1122393

百度 (BIDU.O) 107.09 -2.72 -2.48 7126351

亚信科技 ASIA.O 12.08 -0.01 -0.08 129285

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.97 +0.05 +0.34 1722551

联电 (UMC.N) 2.07 -0.01 -0.48 222186

日月光 (ASX.N) 3.87 -0.02 -0.51 66760

矽品精密 (SPIL.O) 5.73 -0.01 -0.17 355151

和信超媒体 (GIGM.O) 1.03 -0.02 -1.90 31455

友达 (AUO.N) 3.68 +0.06 +1.66 596729

中华电信 (CHT.N) 30.50 +0.07 +0.23 71134

台湾国际航电 (GRMN.O) 40.99 +1.15 +2.89 2000709

香港

中国移动 (CHL.N) 53.04 +0.09 +0.17 217592

中国联通 (CHU.N) 16.58 +0.23 +1.41 77493

中国电信 (CHA.N) 60.02 +1.00 +1.69 17579

中芯国际 (SMI.N) 1.86 +0.02 +1.09 32257

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.05 -0.03 -0.74 24134(完)

--整理 张荻

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