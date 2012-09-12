《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月12日

标题新闻：中国外长在慕尼黑安全会议上称仍可能恢复朝鲜问题六方会谈，应致力于让各方重返谈判
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以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 64.38 +0.78 +1.23 2679438
搜狐 (SOHU.O) 42.50 +1.50 +3.66 649816
网易 (NTES.O) 49.44 +0.69 +1.42 1122393
百度 (BIDU.O) 107.09 -2.72 -2.48 7126351
亚信科技 ASIA.O 12.08 -0.01 -0.08 129285
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.97 +0.05 +0.34 1722551
联电 (UMC.N) 2.07 -0.01 -0.48 222186
日月光 (ASX.N) 3.87 -0.02 -0.51 66760
矽品精密 (SPIL.O) 5.73 -0.01 -0.17 355151
和信超媒体 (GIGM.O) 1.03 -0.02 -1.90 31455
友达 (AUO.N) 3.68 +0.06 +1.66 596729
中华电信 (CHT.N) 30.50 +0.07 +0.23 71134
台湾国际航电 (GRMN.O) 40.99 +1.15 +2.89 2000709
香港
中国移动 (CHL.N) 53.04 +0.09 +0.17 217592
中国联通 (CHU.N) 16.58 +0.23 +1.41 77493
中国电信 (CHA.N) 60.02 +1.00 +1.69 17579
中芯国际 (SMI.N) 1.86 +0.02 +1.09 32257
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.05 -0.03 -0.74 24134(完)
--整理 张荻
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路透伦敦2月17日 - 铜价周五下滑，因未能守在每吨6,000美元水准之上，激发了获利了结，但主要金属消费国中国需求强劲的预期，以及多个大型矿场供应中断预计将支撑价格。