《欧洲政经焦点》德国宪法法院支持批准欧元区纡困基金,但有附带条件

* 德国宪法法院支持批准欧元区纡困基金,但有附带条件

* 该法院称,若要扩容ESM,必须征询国会的意见

* 此决定提振欧元和全球股市

路透德国卡尔斯鲁厄9月12日电---德国宪法法院周三为该国批准欧洲新纾困基金亮起绿灯,这增加了欧元区最终会准备好解决三年债务危机的工具的希望.

在这项投资者期待已久的裁决中,德国宪法法院坚持要求,赋予德国议会否决扩大该国对7,000亿欧元欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)贡献份额的权利.

但该法院给批准ESM和另一项欧洲预算协定所附加的条件没有许多人之前所担心的那样繁重.欧元/美元蹿升至四个月高位,全球股市涨至五个月高位.