〔纽约汇市〕欧元兑美元攀升至四个月高位,市场静待美联储决定(更新版)

(新增文末表格)

* 德国宪法法院的决定支持风险较高资产

* 如果美联储宣布购债计划,预计美元将走软

* 美元指数跌至四个月低位

* 瑞士央行预计将保持瑞郎汇率上限不变

路透纽约9月12日电---欧元兑美元周三升至四个月高位,因德国宪法法院批准欧元区新救助基金,未来欧元人气取决于即将公布的美国联邦储备理事会(FED,美联储)刺激决定.

尽管德国宪法法院批准欧元区救助基金是有条件的,但也缓解了对欧债危机的忧虑,并扶助压低欧元区第三和第四大经济体意大利和西班牙的借贷成本.

德国宪法法院做出裁决后,美元的未来走向将取决于美联储是否会在周四结束政策会议时宣布第三轮量化宽松(QE3).该计划等同于印钞,使美元价值被稀释.

在上周公布疲弱的就业数据后,美联储推出第三轮购债计划以压低借贷成本,并提振疲弱经济的可能性非常高.

"一旦美联储宣布QE3,美元将出现跳膝反应而走低,但跌幅应该不大,因在现阶段,市场已经消化了对这一决定的预期,"华盛顿Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示.

"另一方面,如果美联储的决定令人失望,美元可能出现释然性上扬.我个人认为,美联储将会暂时保存其火力,以应对未来将面临的,诸如美国财政悬崖等事件风险,"他说.

美国财政悬崖是指很可能于明年初开始实施的一系列增税和削减支出行动.

欧元兑美元EUR=攀升至1.2936美元,为5月中来最高,升穿据报在1.2900的选择权障碍.自上周欧洲央行宣布透过购买公债拉低负债沉重国家借款成本后,欧元动能一直颇为积极.9月份,欧元在八个交易日中有六日上涨.

欧元自7月触及约1.2040美元的两年低点后已经反弹超过7%,受欧洲央行总裁德拉吉承诺竭尽所能护卫欧元提振.

"欧元继续稳步走强,因一系列事件都有支撑作用,包括今日德国宪法法院的裁决."纽约梅隆银行全球策略部门董事总经理Samarjit Shankar表示.

德国宪法法院周三表示,该国可以批准欧元区新的纾困基金及预算协定,但需确保在未经国会同意下不得增加德国的财务曝险.法院设下的准许条件还包括:德国在欧洲稳定机制(ESM)的负担不得超过1,900亿欧元,且必须由德国下议院批准.[ID:nSB1774712]

纽约尾盘欧元兑美元报1.2894美元,升0.3%.

欧元兑日圆EURJPY=也升至逾两个月高位,报100.63日圆,尾盘报100.38日圆,升0.5%.

周三可能影响欧元走势的潜在因素是荷兰大选,但调查显示激进的反欧元党派已经失去了一个月前的势头.

**美联储发布货币政策前美元下滑**

在周四美联储发布货币政策决定前,美元指数.DXY跌至四个月低点79.522.

纽约梅隆银行资金流数据显示,周三美元是被抛售最多的货币,投资人买入最多的是英镑、加元和新西兰元.

瑞士央行周四将宣布货币政策决定,预计将维持其瑞郎伦敦银行间同业拆息(LIBOR)目标区间不变,并维持欧元/瑞郎下限在1.20不变.

美元兑日圆JPY=升0.1%,报77.84日圆,对本周美联储可能行动的关注以及认为日本央行将保持观望的观点会令美元/日圆短期内继续承压.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2899 1.2854 +0.35 -0.36 1.2945

美元/日圆 JPY= 77.81 77.75 +0.08 +1.13 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 100.39 99.93 +0.46 +0.83 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9371 0.9387 -0.17 -0.05 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6106 1.6068 +0.24 +3.68 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9760 0.9727 +0.34 -4.25 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0465 1.0426 +0.37 +2.35 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2085 1.2067 +0.15 -0.49 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8006 0.7996 +0.13 -3.88 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8198 0.8165 +0.40 +5.32 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7358 5.7663 -0.53 -4.03 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3980 7.4120 -0.19 -4.39 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.5676 6.6019 -0.52 -4.65 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.4653 8.4935 -0.33 -5.03 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红/李军;审校 程琳

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