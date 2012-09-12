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亚洲 | 2012年 9月 13日 星期四 06:45 BJT

全球外汇市场9月13日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0700 - 挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)发表演讲

0715 - 瑞士8月生产者/进口物价

0730 - 瑞士央行货币政策评估

0800 - 欧洲央行发表月报

0800 - 意大利消费者物价指数(CPI)及消费者物价调和指数(HICP)8月终值

0820 - 挪威央行副总裁Jan F. Qvigstad发表演说

-- - 英国央行发表季报概要

0900 - 欧元区第二季劳工成本

1230 - 美国一周初请失业金人数

1230 - 美国8月生产者物价指数(PPI)

1630 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议

1800 - 美国8月联邦预算

1815 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克召开记者会

2030 - 美联储一周资产负债表

2145 - 新西兰8月食品价格指数

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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