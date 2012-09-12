全球外汇市场9月13日主要消息

标题新闻：中国外长在慕尼黑安全会议上称仍可能恢复朝鲜问题六方会谈，应致力于让各方重返谈判
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(除特别说明外,均为GMT时间)
0700 - 挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)发表演讲
0715 - 瑞士8月生产者/进口物价
0730 - 瑞士央行货币政策评估
0800 - 欧洲央行发表月报
0800 - 意大利消费者物价指数(CPI)及消费者物价调和指数(HICP)8月终值
0820 - 挪威央行副总裁Jan F. Qvigstad发表演说
-- - 英国央行发表季报概要
0900 - 欧元区第二季劳工成本
1230 - 美国一周初请失业金人数
1230 - 美国8月生产者物价指数(PPI)
1630 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议
1800 - 美国8月联邦预算
1815 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克召开记者会
2030 - 美联储一周资产负债表
2145 - 新西兰8月食品价格指数
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
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全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
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路透伦敦2月17日 - 铜价周五下滑，因未能守在每吨6,000美元水准之上，激发了获利了结，但主要金属消费国中国需求强劲的预期，以及多个大型矿场供应中断预计将支撑价格。