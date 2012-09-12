版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 13日 星期四 06:46 BJT

《汇市简讯》欧元/美元未能升越费波纳奇回档位1.2937,但趋于上行

2203GMT

* 受德国宪法法院裁决支持,欧元/美元上涨

* 反弹走势在1.2937附近受限,此乃2012年跌势的61.8%费波纳奇回档位

* 亚洲市场走势将整理,等候今晚美国联邦公开市场委员会(FOMC)决议出炉

* 五日、10日和20日移动均线切入位趋涨

* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/bak62t).(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐