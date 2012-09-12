《美国重要政经日程》--9月13日

标题新闻：中国外长在慕尼黑安全会议上称仍可能恢复朝鲜问题六方会谈，应致力于让各方重返谈判
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1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数和8月生产者物价指数(PPI).
1230 - 农业部公布一周出口销售.
1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率.
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气储量.
1500 - 财政部宣布每周例行标售三个月及六个月期国库券,标售52周期国库券和10年期通胀保值债券(TIPS).
1530 - 财政部标售30年期公债.
-- - 美国铁路协会(Association of American Railroads)公布一周主要铁路运量.
约1630 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)在为期两天的政策会议后发表声明.
1800 - 财政部公布8月联邦预算.
1815 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克主持记者会.
2000 - 农业部公布一周世界棉花价格.
2000后 - 美国投资公司协会(ICI)发布一周货币市场共同基金数据.
2030 - 美联储公布一周资产负债表.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张荻
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路透伦敦2月17日 - 欧洲股市周五基本收平盘，连续第二周周线上涨，联合利华受并购消息带动飙升，提振个人和家居用品类股，但银行股和资源类股回落。