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货币新闻 | 2012年 9月 13日 星期四 06:26 BJT

《美国重要政经日程》--9月13日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数和8月生产者物价指数(PPI).

1230 - 农业部公布一周出口销售.

1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率.

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气储量.

1500 - 财政部宣布每周例行标售三个月及六个月期国库券,标售52周期国库券和10年期通胀保值债券(TIPS).

1530 - 财政部标售30年期公债.

-- - 美国铁路协会(Association of American Railroads)公布一周主要铁路运量.

约1630 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)在为期两天的政策会议后发表声明.

1800 - 财政部公布8月联邦预算.

1815 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克主持记者会.

2000 - 农业部公布一周世界棉花价格.

2000后 - 美国投资公司协会(ICI)发布一周货币市场共同基金数据.

2030 - 美联储公布一周资产负债表.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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