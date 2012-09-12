〔全球航运〕波罗的海运价指数下滑,因巴拿马型船舶费率下跌

标题新闻：中国外长在慕尼黑安全会议上称仍可能恢复朝鲜问题六方会谈，应致力于让各方重返谈判
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路透9月12日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三下滑,因巴拿马型和海岬型船舶费率下跌.
波罗的海乾散货运价指数跌1点或0.15%,至661点.该指数追踪铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等大宗商品的货运成本.
波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI下跌21点或3.71%至545点.
"巴拿马型船舶海运市场负面趋势和低迷人气持续,和其他乾散货运输领域一样,"船舶经纪商Fearnleys在周报中称.
巴拿马型船舶日均获利减少171美元,至4,323美元.日均获利今年至今已下跌约67%.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌1点,报1,186点.不过日均获利增加25美元至3,490美元.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
上海钢铁期货周三持稳,因中国出台逾1,580亿美元基建投资计画带来的提振作用开始消退,这可能令铁矿石价格的反弹之势中止.
"大宗商品市场高涨人气消散,有报告称中国上周宣布的基建投资计划对钢铁需求产生影响或将需要比最初预期更长的时间,因这些计划覆盖未来数年,"RS Platou Markets分析师Frode Morkedal称.
灵便型船舶的日均获利增加66美元至6,876美元,超灵便型船舶的日均获利上升46美元至8,626美元.(完)
--编译 王兴亚;审校 孙茉莉
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