《美国个股焦点》苹果iPhone 5更大更快,但缺乏令人惊叹的亮点

* 新款iPhone支持4G LTE技术,屏幕增大

* 最低价格一如预期为199美元,周五开卖

* 尽管竞争激烈,但料将热销

路透旧金山9月12日电---苹果(AAPL.O)新款iPhone将于周五开售,屏幕变大且支持4G无线技术.苹果努力保持对三星电子(005930.KS)和谷歌(GOOG.O)等竞争对手的优势.

iPhone 5符合苹果迷和科技分析师在周三产品公布前的预期,但缺乏令人惊叹的特色,未能再度强力推升本已接近纪录高位的苹果股价.

"没有让人惊喜的因素,今天你看到的一切都是渐进式的变化.但我认为他们做出了足够的努力,可以令人满意,"Destination Wealth Management执行长Michael Yoshikami说.

其他行业分析师迅速转而猜测,在年末假日季到来前苹果还有什么其它后备产品,尤其是公司并未谈及此前盛传的一种电视设备及尺寸较小的iPad.