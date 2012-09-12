《汇市简讯》美元/日圆在6月低位77.65上方整固

2215GMT * 继周二下跌之后,汇价呈现窄幅内移日(inside day)形态 * 77.75和78.00处的行权价应会限制波动 * 关键支撑位在6月低位77.65 * 预计会有官方喊话,77.50处挂有半官方的买盘 * 技术图表:(link.reuters.com/cak62t).(完) --编译 兰秀娟;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=