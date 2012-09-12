〔美国经济〕7月趸售库存上升,有助于提振第三季经济增长

* 7月趸售(批发)库存增长0.7%

* 8月进口价格五个月来首次上升

路透华盛顿9月12日电---美国7月趸售(批发)库存增幅为五个月来最高,超出预期并暗示第三季伊始经济增长较预期略为稳固.

周三公布的另一份报告显示,美国8月进口物价上升,因进口油价跳升,这可能令美国消费者承压并暂时性提升通胀.

商务部公布,7月库存较上月增加0.7%至4,852亿美元.整体销售意外下滑0.1%.

7月库存上升足以令部分分析师略微提高第三季国内生产总值(GDP)增长预估,但也有人称销售下滑抵消了库存的提振作用.

摩根大通分析师Daniel Silver称,"这只是把增长的重心从销售转到了库存."