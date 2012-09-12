〔美国经济〕7月趸售库存上升,有助于提振第三季经济增长

标题新闻：在强于预期的零售销售等数据发布后，花旗的美国经济意外指数升至逾三年高位
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* 7月趸售(批发)库存增长0.7%
* 8月进口价格五个月来首次上升
路透华盛顿9月12日电---美国7月趸售(批发)库存增幅为五个月来最高,超出预期并暗示第三季伊始经济增长较预期略为稳固.
周三公布的另一份报告显示,美国8月进口物价上升,因进口油价跳升,这可能令美国消费者承压并暂时性提升通胀.
商务部公布,7月库存较上月增加0.7%至4,852亿美元.整体销售意外下滑0.1%.
7月库存上升足以令部分分析师略微提高第三季国内生产总值(GDP)增长预估,但也有人称销售下滑抵消了库存的提振作用.
摩根大通分析师Daniel Silver称,"这只是把增长的重心从销售转到了库存."
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