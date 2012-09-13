〔欧洲政经〕亲欧洲党派在荷兰大选中获压倒性胜利,首相所属党派领先

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
* 吕特领导的自民党以微弱优势领先工党--民调
* 对欧元持怀疑态度的强硬左派和极右民粹党派失利
* 荷兰料仍是棘手的欧元区债权国
路透阿姆斯特丹9月12日电---荷兰亲欧洲的党派在周三大选中获得压倒性胜利,打压了极端党派势力,化解了有关欧洲怀疑论者左右核心欧元区国家的忧虑.
投票结束后进行的出口民调显示,荷兰看守政府首相吕特(Mark Rutte)领导的中右翼自民党赢得下议院150个席位中的41席,只比中左翼工党多一席.
民调机构Maurice de Hond谨慎表示,尚难断定哪个党派在大选中获得最多议会席位.最终结果料将于周四早间公布.
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。