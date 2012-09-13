〔欧洲政经〕亲欧洲党派在荷兰大选中获压倒性胜利,首相所属党派领先

* 吕特领导的自民党以微弱优势领先工党--民调

* 对欧元持怀疑态度的强硬左派和极右民粹党派失利

* 荷兰料仍是棘手的欧元区债权国

路透阿姆斯特丹9月12日电---荷兰亲欧洲的党派在周三大选中获得压倒性胜利,打压了极端党派势力,化解了有关欧洲怀疑论者左右核心欧元区国家的忧虑.

投票结束后进行的出口民调显示,荷兰看守政府首相吕特(Mark Rutte)领导的中右翼自民党赢得下议院150个席位中的41席,只比中左翼工党多一席.

民调机构Maurice de Hond谨慎表示,尚难断定哪个党派在大选中获得最多议会席位.最终结果料将于周四早间公布.