《亚洲金融市场假期一览表》--9月13日-12月31日

金属期市：期铜下滑，但中国需求乐观情绪和供应忧虑提供支撑

路透伦敦2月17日 - 铜价周五下滑，因未能守在每吨6,000美元水准之上，激发了获利了结，但主要金属消费国中国需求强劲的预期，以及多个大型矿场供应中断预计将支撑价格。