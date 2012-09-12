《汇市简讯》美元/韩元空头回补料延续,等待韩国央行利率决定

2313GMT * 美元/韩元在店头市场开盘报在1126.8附近,无本金交割远期外汇(NDF)隔夜市场交投于1127.2-30.6 * 隔夜市场上有一波明显的通过NDF进行的美元空头回补的行情 * 这一趋势在至关重要的美国联邦公开市场委员会(FOMC)决定出炉前,将在今日亚洲市场上延续 * 市场普遍预计,韩国央行将在今日的政策会议上降息25个基点 * 但韩国央行有不按市场预期出招的习惯 * 若果真与预期不符,该央行可能会降息50个基点.(完) --编译 兰秀娟;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=