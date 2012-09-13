《中国经济分析》若美联储放松政策,中国央行会否迅速跟进?

记者 药朝清

路透北京9月13日电---市场预计美国联邦储备理事会(FED,美联储)本周将推出新一轮的购债计划.这令外界揣测中国或亦将很快放松政策来支撑其不断放缓的经济.

但分析师称,认为中国人民银行将很快行动的投资者可能要失望了,中国只有极小的可能性会追随美联储很快推出自身的宽松措施.

市场能够期待出现的最好结果也就是进一步下调存款准备金率(RRR),但立即采取该行动或者甚至直接下调利率的可能性很低,因近期房地产市场和通胀回升盖过放宽政策的紧迫性.

此外,与2008/09年的全球性危机不同,中国的就业市场仍保持平稳,这部分是由于经济和人口结构的改变.

市场可能是低估了中国政府今年对经济成长放慢的容忍度.只要经济放缓不是过于剧烈,而且不会在18大会议之前引发社会动荡,中国政府可以容忍.

据周三发布的最新路透调查显示,中国经济成长在第三季度将进一步放慢,但随着稍早宽松政策的效果开始完全显现,经济会在年底重获部分动能.[ID:nSB1774876]

不过,即使第四季经济活动温和反弹,全年经济增速仍会跌落至8%以下,可能创下1999年来最低增速.

参看中国利率相关图表,请点选:(link.reuters.com/sud26s).

**通胀仍是焦点**

人行需要极其小心,因为有迹象显示稍早的政策宽松已经推动房地产价格上涨,并且引发公众的担忧.

这可能也是为什么人行继上次7月降息以来,迟迟不肯采取更有力行动的原因.相反,人行选择通过逆回购向金融系统注入短期流动性.

楼市价格在八个月连降之后,7月连续第二个月环比上涨,8月年通胀率也由7月的30个月低点1.8%上升至2%.

"决策者面临的主要难题是,通胀反弹似乎比预期来得要早,而增长复苏又比预期来得晚,"巴克莱资本驻香港亚洲新兴市场首席经济学家黄一平表示.

"我认为央行可能将视经济状况,(在放宽政策方面)再稍微采取一些行动.实际上,经济将会出现反弹,但肯定幅度不会很大."

熟悉决策过程的政府经济学家表示,中国人民银行可能会维持政策不变直至第四季,届时由于刺激政策的延迟效应,经济增速可能企稳,或者甚至反弹.

"我们预计,18大召开前宏观经济政策将不会发生重大变化,而且货币政策的基调仍将为审慎,"中国国际经济交流中心(CCIEE)的资深经济学家王军对路透表示.

他说,"政策制定者们已从过去汲取教训,不希望强烈刺激经济增长."暗指当局担心过度刺激可能会重燃通胀压力.

中国共产党18大会议料将在10月举行,届时中国新一届领导层可能亮相.

在政策"微调"的名义下,中国人民银行于6月和7月两度下调利率.而且自2011年末以来三次调降银行存款准备金率,释放货币约1.2万亿(兆)元人民币.

"短期内放松政策的机率很小,但我们无法排除调降准备金率或基准利率的可能性,"中国安信证券的分析师尤宏业表示.

**意外行动?**

预测中国何时调整货币政策,可谓一项艰巨的任务,因中国央行不像西方国家央行那样定期召开政策会议,而且过去的行动曾屡次让市场大感意外.

一种很小的可能性,就是中国或选择下调银行存款储备金率或利率,以此作为全球政策协作支撑世界经济的部分努力,特别是若美联储周四结束两日会议时祭出第三轮量化宽松(QE3)来助推美国复苏.

7月初,中国、欧元区和英国的央行短短数小时内相继放松货币政策,暗示其对全球经济的警戒级别提高.中国的行动令人意外,但联合行动的意味被淡化.

和西方央行不同,中国央行仍拥有下调借款成本的充裕空间.中国一年期存贷款利率分别为3%和6%,存款准备金率维持在20%--为全球最高者之一.

中国国际金融有限公司(CICC)首席经济学家彭文生仍预计,年底前降准一到两次,并再降息一次.

**不着急**

分析师表示,只要就业市场保持稳定,北京当局就不会太担心经济成长放缓.

四年前全球贸易接近停滞,数月内近2,000万中国人失业,随后中国推出大规模刺激计划.

但这次就业市场更具韧性.分析师指出,服务业扩张,降低了经济成长对脆弱的出口行业的依赖,并创造了大量就业.

虽然对人行采取行动的预期降温,但投资者转而关注中国可能出台更多财政刺激措施.政府现已加紧准备财政刺激手段.

发改委上周宣布,已批准基建项目的规模超过1,500亿美元.但分析师仍怀疑这不会给经济成长带来任何立竿见影的效果,因为这些项目仍需要时间来筹集资金和开始建设.

国务院总理温家宝周二表示,政府到7月底收支相抵还有1万亿元余额,历年结余的还有1千多亿元稳定调节基金.[ID:nSB1772304]

温家宝还表示,中国经济增速仍然保持在年初预定的7.5%目标区间之内.

他还表示,今年前七个月新创造就业岗位810万个,较上年同期增加5%.这个数字是政府年初所设900万目标的90%.

"当前他们真的不着急(放宽政策).他们时刻做好准备,如果情况恶化,他们会做出响应,"荷兰国际集团亚洲研究主管Tim Condon说.

"经济表现不是太好,但也没有那么差."(完)