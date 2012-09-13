《新兴市场重要经济事件预告》--9月13日-9月20日

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9月13日(四)
华盛顿--24国集团(G24)技术小组会议(至9月14日).
法兰克福--欧洲央行公布月报(0800).
里加--拉脱维亚央行举行会议.
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议.
雅加达--印尼央行举行会议.
马加智市(马卡提市)--菲律宾央行举行货币政策会议.
印度孟买--印度央行副总裁H.R. Khan参加Punjab & Maharashtra Co-operative Bank Ltd银行间移动支付服务系统的启动仪式(0630).
中国天津--2012年世界经济论坛新领军者年会(最后一日).
维也纳--国际原子能总署(IAEA)理事会料就谴责伊朗扩张核计划及涉嫌研究核武器的决议进行投票.
9月14日(五)
华盛顿--24国集团(G24)技术小组会议(最后一日).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)副总裁利普顿在金融危机:起因,后果和政策响应的会议上发表开场演讲(1800).
布拉格--欧洲安全与合作组织(OSCE)第20届经济与环境论坛(最后一日).
利马--秘鲁央行发表通胀报告.
塞浦路斯尼科西亚--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
印度CHEMBUR--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty在题为"印度经济自由化进程中金融监管者角色调整"的集会上致开幕词(0500).
印度科钦--印度央行副总裁Subir Gokarn参加一次金融会议的小组讨论(0530).
9月15日(六)
塞浦路斯尼科西亚--欧元集团会议.
9月16日(日)
印度孟买--印度央行副总裁H.R. Khan在第二届Plain Vanilla Beans Seminar年会上致开幕词(0430).
9月17日(一)
维也纳--国际原子能总署(IAEA)全体大会(至9月21日).
阿布贾--尼日利亚央行货币政策会议(至9月18日).
新德里--印度央行发表季度中期货币政策检视报告.
9月18日(二)
华沙--波兰央行召开货币政策理事会会议(料不宣布利率决定).
安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.
科伦坡--斯里兰卡央行宣布货币政策决定.
阿布贾--尼日利亚央行货币政策会议(最后一日).
比勒陀利亚--南非央行召开货币政策委员会会议(第一日).
9月19日(三)
法兰克福--欧洲央行会议,没有利率决议宣布(至9月20).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)韩国会议(至9月21日).
比勒陀利亚--南非央行召开货币政策委员会会议(第二日).
9月20日(四)
法兰克福--欧洲央行会议,没有利率决议宣布(最后一日).
法兰克福--欧洲系统风险委员会(European Systemic Risk Board)会议.
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定(1300).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
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