〔USDA月报〕旱情对全球农作物收成的冲击要小于很多人的预期

* 全球小麦、玉米与大豆收成小降,稻米增加--USDA

* 报告出炉后玉米期货跌至七周低点,小麦亦跌

* 旱情令俄罗斯小麦收成预估减少9%,哈萨克斯坦收成预估减4.5%

* 大豆期货跃升2%;产量预估降幅超出预期

路透华盛顿9月12日电---美国政府周三表示,美国和俄罗斯旱情将损及小麦、玉米和大豆收成,但全球粮食供应受冲击的程度没有很多人预期的那么严重.

在美国进入作物收割季之际,美国农业部(USDA)表示,该国玉米和大豆产量将分别创下六年和九年来最低.不过,尽管USDA下调了美国和俄罗斯的产量预估,估值仍高于预期.

USDA对本销售年度年末的玉米与大豆库存预估同样高于交易商的预期.原因之一是高位的玉米价格造成牲畜产量减少,降低了饲料需求,令玉米库存增加.

USDA的全球农作物供需预估报告将给20国集团(G20)提供指引,帮助其判定是否需要采取联合行动来防止重演2008年时粮食价格飙升,令数千万人陷入饥荒并在一些国家引发动乱的惨剧.

报告缓解了对粮食严重短缺的忧虑,压低了一些美国农产品期货的价格.供应前景令芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货合约跌至七周低点,小麦合约同样下挫.

"玉米价格可能已经触顶,"伊利诺大学农业经济教授Darrel Good说,除非9月28日公布的季度报告显示玉米库存太少.

但USDA报告预估大豆供应吃紧,激励大豆期货大涨逾2%.大豆有望测试上周触及的记录高价.

USDA下修玉米产量预估的幅度不到1%,大豆产量预估调降2%.交易商原先预计的降幅分别是3.7%与1%.

**玉米连续第三年歉收,导致使用量大减**

这已是玉米产量连续第三度让人失望,与2009年创纪录的收成相较,产量减少约18%.USDA报告说,由于收成短缺,出口商、乙醇工厂和畜牧业者对玉米的使用量本年度料将减少9%.去年使用量已萎缩5.5%.

到本年度结束时,美国玉米库存量将仅能维持三周半的供应,通常期末库存为可供应六至八周.大豆期末库存更少--仅有两周多的供应.

"大豆仍有些许改善机会,"USDA首席经济学家Joe Glauber表示,并指出美国东南部地区产量增加.大豆收割才刚刚展开.

乾旱同样对俄罗斯及其部分邻国的小麦作物造成损害.俄罗斯小麦产量料为3,900万吨,较8月时的预估低9%,为连续第二次大幅下调.USDA还将哈萨克斯坦的产量预估调降了4.5%.

不过其表示,全球小麦供应仅微幅减少,饲料用谷物的产量比8月预估减少不到1%.但全球小麦产量较去年下降5%,饲料用谷类产量减少2.4%.

全球稻米产量持平于去年水准.农业部称,美国稻米产量将比去年高出6%.其将稻米产量预估上调3%,尽管担忧8月末飓风对作物造成损害.

**谷物价格高企损及肉类生产**

今年夏季,创纪录高位的玉米价格对牲畜养殖造成打压,因此9月1日开始的销售年度将有更多玉米供应市场.USDA表示,部分玉米今年将用作饲料,但有部分将进入储备仓库,以补充美国供应.

今明两年肉类生产将下降,因农户努力应对饲料价格上涨局面.农业部称,养殖场将在猪只未长成前就卖出,而不会等其进一步长肥.整体而言,人均肉类供应或将在两年内下降3%.

玉米收割提前且进展迅速,已有15%入库,提升了9月初的玉米供应量.每年此时通常供应紧张.农业部称,9月1日之前,新作玉米已完成收割12亿蒲式耳,较上年同期高出多至7亿蒲式耳.(完)