《中国债券市场每日交易备忘》--9月13日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国进出口银行100亿元人民币一年期固息金融债10:00-11:00招标,利率预测均值3.18%
中石化集团50亿元三个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),建设银行和国开行主承
中国电力投资集团78亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),建行和光大银行主承
华能国际(0902.HK)(600011.SS)50亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),中行和光大银行主
南方电网50亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),工商银行和农业银行主承
孚日股份(002083.SZ)2.5亿元一年期短期融证券簿记建档(主体评级AA-),平安银行主承
桂林三金(002275.SZ)3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承
浙江荣盛控股集团9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中行主承
安徽淮海实业发展集团3亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承
中国南车集团20亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA),中信银行主承
新奥(中国)燃气投资公司7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),农业银行主承
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二、新债上市:
双环科技(000707.SZ)3亿元一年期短融041253054,票面利率5.40%
常山股份(000158.SZ)2.7亿元一年期短融041259051,票面利率6.50%
中电投贵州金元集团10亿元一年期短融041261032,票面利率4.64%
中粮屯河(600737.SS)5亿元一年期短融041254044,票面利率4.94%
蒙西水泥3亿元一年期短融041253053,票面利率5.50%
山鹰纸业(600567.SS)1亿元一年期短融041253052,票面利率5.40%
湖南高速公路建设开发总公司19亿元三年期中票1282333,票面利率6.30%
上海浦发集团10亿元10年期中票1282337,票面利率5.89%
建发股份(600153.SS)7亿元三年期中票1282332,票面利率5.10%
浙江恒逸集团6亿元五年期中票1282335,票面利率6.13%
深圳燃气(601139.SS)4亿元五年期中票1282331,票面利率5.48%
云铝股份(000807.SZ)1亿元五年期中票1282334,票面利率5.93%
江苏洋河集团12亿元五年期中票1282336,票面利率5.48%
苏州相城城建18亿元七年期固息债1280264,票面利率6.95%
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三、缴款:
农业发展银行170亿元五年期固息金融债120417,票面利率3.80%
株洲高科集团10亿元七年期固息债1280278,票面利率7.5%
东方航空(600115.SS)(0670.HK)40亿元九个月期超短融
国电电力(600795.SS)40亿元九个月期超短融
中国铝业公司60亿元九个月期超短融
华电国际(1071.HK)(600027.SS)20亿元一年期短融
云南冶金集团8亿元一年期短融
宁波原水集团4亿元一年期短融
大连国际(000881.SZ)3亿元一年期短融
东方海洋(002086.SZ)1.5亿元一年期短融
福耀玻璃(600660.SS)6亿元一年期短融
山东新希望六和集团5亿元一年期短融
电信科学技术研究院12.5亿元一年期短融
欧菲光(002456.SZ)2亿元一年期短融
南山集团6亿元五年期中票
亨通集团4亿元三年期中票
国家电网100亿元五年期中票
巨化集团5亿元五年期投资人选择权(3+2)中票
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四、还本付息:
国泰君安证券40亿元三个月期短融1290002到期兑付,票面利率3.2%
常州高新开发区总公司10亿元10年期固息债078053付息,票面利率5.35%
石药集团6亿元五年期浮息(一年期定存基准)中票0780531082158付息,基本利差1.75%
重庆水务资产经营公司8亿元五年期中票1182248付息,票面利率6.65%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国自去年11月开始对各类交易场所的清理整顿仍在进行中,国务院修改期货交易条例
为这一整顿提供了法规依据,同时或是为原油、国债期货铺路.[ID:nSB1775660]
--银行业人士透露,监管部门日前要求商业银行紧密结合经济运行周期特征,及时调整信贷
政策,加大对铁路、公路等国家重点建设项目、农业基础设施建设项目、保障性安居工程的
信贷支持.
--国家统计局9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告
9/27公布1-8月规模以上工业企业利润
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注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)
--整理 丁淑琴/李宏薇; 审校 曹巍浩/边竞