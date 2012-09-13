〔金砖国家〕9月12日股汇市收盘纵览

路透9月13日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月12日(周三)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.55%,报978.48点.
中国股市:沪综指周三小幅收升,市场对温家宝总理在达沃斯论坛的言论表现温和,短期市场仍在消化此前大涨之后的卖压,且受地缘政治影响,投资者观望气氛加重,整体未脱横向盘整格局.沪综指.SSEC收报2,126.554点,涨6点,或0.28%;今日沪市A股成交金额690亿元人民币,较上日656亿元略有增加.[.SSCN]
香港股市:连续第五日收涨,受风险板块提振,此前中国总理温家宝建议政府释出更多财政政策举措来刺激经济.恒生指数.HSI收高1.1%,报20,075.4点.恒生国企指数.HSCE收高1.2%至9,488.5点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三续创三个半月收盘新高.德国宪法法院核可欧元区纾困基金,以及美国或推QE3的预期,均促使结汇盘涌出支撑人民币走强;但美元走软也刺激购汇需求,令人民币涨幅缩窄.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,290点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4554元.[CNY/CN]
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印度股市:连续第六个交易日收涨,创下2月23日以来最高收位.之前印度航空部长暗示,该国将准备允许外资直接对民航业投资,使对政府进行改革的希望升温.指标股指.BSESN收升0.82%至18,000.03点,站在重要心理位18,000点上方.[.BO][ID:nL3E8KC3H2]
印度汇市:卢比兑美元涨至三周高点,追随全球风险资产的涨势.之前德国宪法法院认可了欧元区纾困基金的合法性,不过炼油商持续的美元买需限制了卢比进一步上涨.印度卢比兑美元INR=D2收报55.21/22,上日收报55.34/35.[INR/][ID:nL3E8KC3HW]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,482.510点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨0.36%至804.41点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.16%至31.5100;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.13%,报40.6016.
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巴西股市:拉美股市收高,之前德国宪法法院有条件地通过了欧元区新的纾困基金.不过,在巴西政府宣布本周下调能源价格的措施之后,该国的电力事业类股限制涨势.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收涨0.84%至59,921.8点,连续第五个交易日收高,盘中三周来首次短暂升至60,000点上方.[ID:nL1E8KCIXL]
巴西汇市:雷亚尔收低,之前该国央行出手干预,终止了雷亚尔的四日连涨.连续上涨使雷亚尔兑美元已经接近2:1美元的非正式上限.雷亚尔兑美元BRBYBRL=当地市场收盘时跌0.5%,报2.0255.[ID:nL1E8KCHUE]
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南非股市:收涨,即便矿业工人动乱的蔓延打击了Anglo American Platinum(AMSJ.J)等矿业股.不过整体市场上涨,因投资者对欧元区能遏制债务危机的希望再次升温.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.86%,至31,533.63点.综合指数.JALSH收升0.82%,报35,736.41点.[.J][ID:nL5E8KCJXN]
南非汇市:兰特兑美元下跌3%,录得近三个月来最大单日跌幅.在南非当地市场,由于矿业罢工不断发酵,打击了铂金(白金)生产区,投资者抛出兰特.截止1632 GMT,兰特兑美元ZAR=D3跌2.1%,报8.3450,由纽约盘初触及的盘中低点8.3905反弹.[ZAR/][ID:nL5E8KCLID](完)
--编译 李春喜;审校 张荻