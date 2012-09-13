〔路透调查〕欧元区今年恢复增长的希望消退,预计明年才能温和复苏

* 欧元区今年料无法重返增长轨道

* 分析师认为2013年经济料可温和增长

* 欧洲央行预计将调降指标利率

路透伦敦9月13日电---外界对欧元区经济今年将重拾稳健步调的希望已经消退,路透访问的分析师现在预期在即将生效的地区金融防火墙的帮助下,欧元区经济在2013年将实现温和增长.

路透在周三访问了将近70名分析师,之前德国宪法法院批准欧元区新的救助基金,但有附加条件.

虽然不少分析师认为这是解决欧元区债务危机的关键一步,但调查结果表明该地区的经济状况在未来数月仍将不稳.

欧元区经济第二季萎缩0.2%,调查中分析师认为经济在本季将继续收缩0.2%,即经济进入衰退.

分析师预期,第四季经济增长仍将停滞,与上个月调查时的观点相同,2013年仅会微幅增长.

"我们可能要等到2014年,才会看到经济增长恢复至潜力水平."荷兰国际集团(ING)的首席欧元区分析师Peter Vanden Houte在报告中写道.

调查显示,这种半死不活的经济景象可能会促使欧洲央行很快将指标利率从0.75%调降至0.50%,而分析师早已将10月视为最可能的降息时机.

花旗和摩根大通的分析师表示,欧洲央行将在年底前,把指标利率降至0.25%.

欧洲央行总裁德拉吉上周承诺,央行将推出新的购债计划,且该计划规模可能无上限,以此来压低欧元区国家的借贷成本,并遏制债务危机.

调查还显示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周也可能出台新一轮货币宽松举措,英国央行可能在11月放宽政策.

"虽然欧洲央行的行动有助于欧元区稳定,但这并非最终决定.成员国仍要面对撙节和增长乏力."ING的Vanden Houte说.

欧元区第三和第四大经济体--意大利与西班牙正处于深度衰退,许多分析师预期西班牙将寻求外部援助,以降低居高不下的政府借款成本.

21名回答了额外问题的分析师中,有16人表示,西班牙将同意参与欧洲央行的购债计划.其余五人则认为不会.

"德拉吉的新购债计划可能会帮助压低二线国家政府的借款利率,但没有解决这些国家的竞争力问题."Schroders分析师Azad Zangana指出.

不过ING的Vanden Houte称,还是有一些因素令人对未来保持谨慎乐观,例如处于困境中的二线国家融资环境逐步缓和,以及汇率变化.

"欧元目前的贸易加权汇率较上年同期大约低了10%,这将会在稍后提振出口."他说.(完)