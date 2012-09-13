《中国金融分析》28天逆回购重启拉长操作期限,降准迫切性减弱

* 连续第12周用逆回购调节流动性,本周净回笼80亿元

* 28天期逆回购近10年首现,操作期限拉长

* 逆回购操作顺风顺水,降准迫切性有所减弱

* 稳经济增长需求下,货币政策仍不排除再放松

作者 李宏薇

路透上海9月13日电---中国央行公开市场本周时隔近10年重启了28天期逆回购,以助银行平稳度过将至的十一长假资金需求高峰.逆回购操作期限至此从此前的最多两周,拉长至一个月,为央行平滑流动性再添利器.

业内人士称,从目前市场资金面来看,只用正/逆回购操作已可充分达到调节流动性的目的,下调存款准备金率的迫切性预期有所减弱.不过从配合稳定经济增长角度而言,仍不排除有类似的放松政策出台.

央行公告称,今日稍早进行的350亿元人民币七天期逆回购操作,中标利率持平于3.35%;同时进行的200亿元28天期操作,中标利率为3.60%.据此计算,本周公开市场将净回笼80亿元.

广发银行金融市场部债券交易员颜岩认为,就现有的逆回购操作分布期限和货币市场情况而言,"目前看降准不是很有必要了."

今年以来,中国央行已两度下调法定存款准备金率,并两次降息,后者同时伴随着存贷款利率的市场化改革.此前最近一次降息是在7月6日,而上一次降准则是在5月18日.

不过招商银行金融市场部分析师刘俊郁指出,仅就货币市场而言,逆回购在一定程度上可替代降准功能.但在有效降低银行资金成本方面,降准有着逆回购无法取代的优势.

"此外,基建项目开建也需要信贷支撑,这些均需要货币政策在数量上予以支持,降准依然有其必要性.但时点上可能面临较大的不确定性."刘俊郁表示.

另外,本周公开市场操作一个新变化是,近一个月来一直进行的14天期品种周四未有操作.而此前多次询而未发的28天期逆回购终于亮相,为2002年12月31日以来首现.

除了短期内资金相对宽松,且机构通过参与七天期品种即可满足流动性安排,而降低对14天品种需求外,28天期品种可跨月(季)末的优势可能更被机构所青睐.

若央行今日进行14天期逆回购操作,资金到期日为9月27日;而28天品种到期日则在10月11日.因国庆和中秋假期,9月30日至10月7日,中国主要金融市场均休市.

**逆回购利率与二级时有偏差,但指导意义仍在**

从此前七天逆回购推出之初,二级市场同期限质押回购要等其结果出来才会定价的"亦步亦趋",到近日资金市场"自说自话"定价,周二七天回购利率甚至低于逆回购逾30基点(bp),逆回购利率的指导意义一度令人生疑.

对此,业内人士表示,逆回购操作在比央票发行收益率更能贴近和反应市场的同时,作为央行一个调节流动性工具,相对的稳定性也是必要的.而且跳开单日的资金利率波动,二者总体变化趋势亦较为相符.

周二央行公开市场进行的450亿元七天期逆回购,中标利率稳定在3.35%,当日七天质押式回购加权利率为2.9965%,二者差距逾35个bp;同日进行的320亿元14天期逆回购操作,利率较上次下跌5bp至3.45%,但也较同期限质押回购3.1933%的日加权价格高出逾25个bp.

"逆回购利率有一定的指导作用,但毕竟在整个货币市场上做市的还是机构,央行只能在各家行上报的逆回购需求基础上,选择发行量来引导市场,但并未强到可以将市场利率限制住的地步."刘俊郁称.

北京一大型券商固定收益率分析师进一步指出,央行在进行逆回购操作时,可以通过对量的控制,达到控制中标利率,进一步引导货币市场利率的目的.二级市场七天期回购CN7DRP=CFXS利率自周初3%以下低位反弹,同期限公开市场逆回购利率持坚效果"功不可没".

逆回购操作主要被央行用来"稳定流动性吧,不希望资金面波动太大.不过目前货币利率还偏高,也体现央行不希望放太松,对通胀有担忧."该分析师认为.

上周央行公开市场共进行了1,350亿元的逆回购操作,当周净回笼520元.逆回购期限包括七天和14天,最近一次中标利率分别为3.35%和3.50%.[ID:nSB1762948][CN/MMTCN]

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 770

(周四) 550

央票到期 100

正回购到期 150

逆回购到期 1,650

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净回笼 80

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**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT](完)

--审校 林高丽

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