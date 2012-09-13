〔美国个股〕Chesapeake出售69亿美元资产,帮助填补资金缺口

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透9月12日电---Chesapeake Energy(CHK.N)决定以69亿美元出售气田与管道资产,此举应能帮助该公司在年底前保持稳定,并获得更多时间来确定如何支持明年的业务运营.
Chesapeake同意将其在Permian盆地的多数资产售予皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)和雪佛龙(Chevron)(CVX.N),并将出售近乎全部剩余的基础设施网络.往后该公司将不得不更多地依赖较少的资产实现成长.
公司执行长Aubrey McClendon通过在全美大举购买土地和开发所谓的非常规资源,将公司打造成美国第二大天然气生产商.但由于天然气价格大跌,加之在密西根的土地交易以及McClendon取得的个人贷款都引发争议,令该公司近来陷入困境.
Chesapeake今年以来一直在出售资产,以填补估计达100亿美元的资金缺口.该公司计划将部分此次出售所得资金用于削减40亿美元债务.该公司市值约为132.7亿美元,而目前负债达到143.3亿美元.
此次交易可令Chesapeake顺利度过2012年,但并不能弥补该公司未来为维持目前的增长速度所需的支出规模,与其营收预估之间的差距.
巴克莱分析师估计,Chesapeake在2013年将需要填补至少40亿美元的资金缺口.
McClendon表示,该公司今年出售130-140亿美元资产的目标已完成了大约85%.
该公司周三还表示,将分七次逐步出售几乎所有剩余的管线和相关资产,筹集30亿美元.
Chesapeake仍在为其所持在俄克拉荷马与堪萨斯的Mississippi Lime权益寻找合资伙伴.该公司今年稍早曾表示,按照每英亩7,000至8,000美元计算,这部分资产价值约为140-160亿美元.
Chesapeake周三在纽约证交所收低1%,报19.89美元.(完)
--编译 徐文焰;审校 王兴亚
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。