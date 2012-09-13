〔美国个股〕Chesapeake出售69亿美元资产,帮助填补资金缺口

路透9月12日电---Chesapeake Energy(CHK.N)决定以69亿美元出售气田与管道资产,此举应能帮助该公司在年底前保持稳定,并获得更多时间来确定如何支持明年的业务运营.

Chesapeake同意将其在Permian盆地的多数资产售予皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)和雪佛龙(Chevron)(CVX.N),并将出售近乎全部剩余的基础设施网络.往后该公司将不得不更多地依赖较少的资产实现成长.

公司执行长Aubrey McClendon通过在全美大举购买土地和开发所谓的非常规资源,将公司打造成美国第二大天然气生产商.但由于天然气价格大跌,加之在密西根的土地交易以及McClendon取得的个人贷款都引发争议,令该公司近来陷入困境.

Chesapeake今年以来一直在出售资产,以填补估计达100亿美元的资金缺口.该公司计划将部分此次出售所得资金用于削减40亿美元债务.该公司市值约为132.7亿美元,而目前负债达到143.3亿美元.

此次交易可令Chesapeake顺利度过2012年,但并不能弥补该公司未来为维持目前的增长速度所需的支出规模,与其营收预估之间的差距.

巴克莱分析师估计,Chesapeake在2013年将需要填补至少40亿美元的资金缺口.

McClendon表示,该公司今年出售130-140亿美元资产的目标已完成了大约85%.

该公司周三还表示,将分七次逐步出售几乎所有剩余的管线和相关资产,筹集30亿美元.

Chesapeake仍在为其所持在俄克拉荷马与堪萨斯的Mississippi Lime权益寻找合资伙伴.该公司今年稍早曾表示,按照每英亩7,000至8,000美元计算,这部分资产价值约为140-160亿美元.

Chesapeake周三在纽约证交所收低1%,报19.89美元.(完)