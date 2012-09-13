〔中国金融〕社会融资规模已涵盖表外资金,未来贷款占比或更低--央行

路透北京9月13日电---中国央行周四表示,金融机构表外业务资金最终都会通过信托贷款、委托贷款、银行承兑汇票、企业债券、股票等金融工具投放于实体经济,而这些金融工具都已包含在社会融资规模中.

央行网站周四刊发新闻稿援引中国人民银行调查统计司负责人称,只有将商业银行表外业务、非银行金融机构提供的资金和直接融资都纳入统计范畴,才能全面监测和分析整个社会融资的状况.

"随着金融创新快速发展,未来人民币贷款占比有可能更低."新闻稿称.

2002年到2011年间,中国社会融资规模由2万亿元扩大到12.83万亿元人民币,年均增长22.9%,比同期人民币各项贷款增长率高6.1个百分点.2011年社会融资规模与国内生产总值(GDP)之比为27.1%,比2002年提高10.4个百分点.

央行表示,如果宏观审慎管理范围过窄,大量具有系统重要性的金融机构、市场和产品游离在外,它们都可能成为系统性风险的重要来源.

目前统计的社会融资规模主要包括人民币贷款、外币贷款、委托贷款、信托贷款、未贴现的银行承兑汇票、企业债券、非金融企业境内股票融资、保险公司赔偿、投资性房地产和其他金融工具融资十项指标.

央行并称,实体经济还会增加新的融资渠道,如私募股权基金、对冲基金等.未来条件成熟,可将其计入社会融资规模.

随着2006年以来以信托公司发行信托计划和银行发售理财产品为代表的表外业务快速发展,而表外业务转移贷款出表,或者变相放贷的担忧也一直不绝于耳.

当不合规的贷款出表途径--同业代付被规范之后,高盛高华证券担忧监管围堵会否影响信贷或广义货币供应量(M2)的增长.但海通证券则认为,年底同业代付要求回表,银行可以用其他渠道对接;届时对流动性和M2没有影响.[ID:nSB1772246]

银监会8月末发布的同业代付新规,限制借道同业代付绕过贷款规模的"潜规则",要求在今年12月31日未到期的同业代付资金将全额计入表内.[ID:nSB1760478]

规定要求,在今年年底前,委托行应将委托同业代付的款项计入贸易融资科目,该科目受信贷额度、贷存比和资本充足率的限制.同业代付业务应有贸易背景,目前委托行将同业代付计为表外信用证或承兑票据,而受托行则将其计做同业资产或应收款项,因此该业务未受到存贷比和信贷额度的限制.

中国审计署审计长刘家义6月做2011年度审计报告时称,发现一些金融机构通过同业代付、理财等创新业务增加了流动性,但未纳入信贷规模统计和管理,不利于调控和监管.[ID:nSB1635034]

中国央行并称,社会融资规模数据自2011年起,正式统计和公布.

如下为央行公布的2002年以来的社会融资规模的年度数据及结构:

单位:亿元人民币,%

规模表:

时期 社会融资规模 -----------------------------------------分项---------------------------------

人民币贷款 外币贷款 委托贷款 信托贷款 未贴现的 企业债券 非金融企业

(折合人民币) 银行承兑汇票 境内股票融资

2002年 20112 18475 731 175 -- -695 367 628

2003年 34113 27652 2285 601 -- 2010 499 559

2004年 28629 22673 1381 3118 -- -290 467 673

2005年 30008 23544 1415 1961 -- 24 2010 339

2006年 42696 31523 1459 2695 825 1500 2310 1536

2007年 59663 36323 3864 3371 1702 6701 2284 4333

2008年 69802 49041 1947 4262 3144 1064 5523 3324

2009年 139104 95942 9265 6780 4364 4606 12367 3350

2010年 140191 79451 4855 8748 3865 23346 11063 5786

2011年 128286 74715 5712 12962 2034 10271 13658 4377

占比表(%):

2002年 100 91.9 3.6 0.9 -- -3.5 1.8 3.1

2003年 100 81.1 6.7 1.8 -- 5.9 1.5 1.6

2004年 100 79.2 4.8 10.9 -- -1.0 1.6 2.4

2005年 100 78.5 4.7 6.5 -- 0.1 6.7 1.1

2006年 100 73.8 3.4 6.3 1.9 3.5 5.4 3.6

2007年 100 60.9 6.5 5.7 2.9 11.2 3.8 7.3

2008年 100 70.3 2.8 6.1 4.5 1.5 7.9 4.8

2009年 100 69.0 6.7 4.9 3.1 3.3 8.9 2.4

2010年 100 56.7 3.5 6.2 2.8 16.7 7.9 4.1

2011年 100 58.2 4.5 10.1 1.6 8.0 10.6 3.4

注1：社会融资规模是指一定时期内实体经济从金融体系获得的资金总额,是增量概念.

注2：表中的人民币贷款为历史公布数.

注3:"-"表示数据缺失或者有关业务量很小.(完)