《欧洲经济分析》德国宪法法院放行欧洲救助基金,为结束危机铺平道路

* 德国宪法法院、ECB为解决欧元区债务危机扫清障碍

* 希腊、西班牙和意大利仍存政治风险

路透巴黎9月12日电---德国宪法法院放行欧洲永久性救助基金,在遏制主权债务危机和稳定欧元区的道路上,欧洲扫清了一些关键的障碍.

加上欧洲央行(ECB)此前决定在困难国家提出援助申请并尊守严格条件时,购买这些国家的短期债券,以及欧盟提议的建立欧元区单一银行业监管机构,周三的裁决也是为结束危机的协调行动铺平了道路.

不过在修补带有瑕疵的欧元架构的过程中,仍面临着风险,欧洲尚未找到一个重振经济增速的策略,以令高负债国家削减债务负担并提高就业.

在受助的欧元区成员国中,爱尔兰正在向缓慢重返资本市场,葡萄牙则在坚忍地实施一项严苛的撙节计划,该国刚刚获准延期一年达到其财政目标.

"如果你看看过去的几周,我会说我们看到了曙光,"芬兰欧洲事务部长Alexander Stubb说.

Stubb说的是上周欧洲央行决议、银行业统一监管提案、德国宪法法院裁决以及市场预期荷兰周三大选结果料为支持欧洲.

"如果未来几周一切顺利发展,那么局势就有转机."Stubb在一次电视采访中称.

德国法院公布裁定结果后,市场作出热烈反应:西班牙和意大利公债大涨、股市上扬并且欧元触及四个月高位,表明多数投资者相信欧元区终于能够掌控这场危机.

下一道障碍是西班牙.该国首相拉霍伊(Mariano Rajoy)正承受有关申请限制性救助计划的强大压力.这项计划可允许救助基金在债券发行时买入西班牙公债,欧洲央行则干预市场以推低短期借贷成本,同时西班牙还可留在资本市场.

拉霍伊本周表示正在考虑向欧洲央行寻求支持,并且不会反对国际货币基金组织(IMF)介入监控西班牙公共财政,可谓是前进了一小步.

无论是否出自策略上的考虑、国家自豪感或是担心政治后果,拉霍伊仍尚未发出申请.他可能在期待能通过10月21日的地区选举,并且在不借助外部救助的条件下度过10月末的融资困境.

拉霍伊正在抗拒德国的压力,他不希望任何纾困西班牙的计画会附带更严苛的政策条件,拉霍伊甚至拒绝考虑删减政府养老金制度,养老金正是拖累西班牙财政最大的主因.

如果西班牙硬是要拖下去,从而引发投资人恐慌,西班牙公债风险溢价较德国可比公债可能再度飙升.

**最后的买家**

若受困国家维持财政纪律并执行经济改革,则欧洲央行实质上已等同宣示自己是那些国家公债的最后买家,有关欧元瓦解的预言已经没有那么急迫了.

曾以"慢速镜头下的火车对撞"来形容欧债危机的纽约大学经济学者鲁比尼也说,欧洲央行为政客争取到修改欧元设计缺失的时间.

的确,比起那些批评欧元的央格鲁萨克逊人,末日预言者的说法现在反而是盛行在扞卫德国中央银行业正统性的人,这些人担心纾困策略将导致道德危险、财政政策散漫、通胀、最终将拖垮欧元.

"我们会变成债务联盟,这个货币联盟会变成意大利式的货币联盟,就像1970年代和1980年代的意大利一样,"德国商业银行首席分析师Joerg Kraemer说.他的说法反映出德国许多保守金融企业的偏见.

德国央行在反对欧洲央行的购债决定上形单影只,德国媒体亦对德国央行的反对之声进行了大量的报导.

过去一周获得的教训之一是,尖锐的批评人士既未能改变德国总理梅克尔的立场,亦未能左右德国宪法法院法官的看法.梅克尔坚定地支持欧洲央行,而宪法法院是德国最受尊崇的监管机构.

的确,德国政界亲欧洲共识的力道似乎正在增强,尽管梅克尔在巴伐利亚姊妹党--基督教社会联盟(CSU)对此发出了强烈的警告.CSU担心选民会在明年的州选举中予以惩戒.

反对党社会民主党和绿党支持更加紧密的欧盟财政和经济联盟,包括最终共同发行欧元区债券.这两党亦成为明年德国大选后,梅克尔执政联盟潜在的结盟伙伴.

欧元区债务危机顺利解决所面临的其他障碍包括,希腊在实现其财政和经济改革目标上遭遇了一连串的失败,以及欧元区小国塞浦路斯和斯洛文尼亚遭遇了金融困境;不过尚无迹象显示,欧盟(EU)或国际货币基金组织(IMF)准备撤走对希腊的支援.

分析师们亦担心,法国未能削减公共支出,或者未能进行欧元区其他国家正在实施的结构性经济改革.法国是欧元区第二大经济体,而且亦是援助基金的重要出资国.

法国公共债务虽相当于国内生产总值(GDP)的90%,但由于举债成本处于纪录低位,该国仍属相对安全.不过,市场人气也许会风云突变,正如西班牙和意大利所上演的那样.

不确定性也笼罩着意大利.总理蒙堤将于明年4月结束任期,大选结果可能会引发政治僵局,或者产生一个弱势政府,而这样的政府无法或者不愿继续推进蒙堤的改革进程.

目前尚不明朗的是,假设西班牙申请援助,欧洲央行对西班牙驰援是否足以让意大利借款成本获得控制,而使得罗马当局无需自行申请纾困计画.

"欧元区危机尚未结束,而是此起彼伏.前路依然艰险,"Berenburg Bank首席分析师Holger Schmieding称.

"但从德国政府、德国宪法法院和欧洲央行过去六周的表现来看,与以往相比,未来动荡很可能没有此前那么激烈."(完)