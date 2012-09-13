《全球主要央行动态》--9月13日

以下所列为上周四下午至本周四上午(9月6日-9月13日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

华尔街对2012年经济增长的预估与美联储当前看法存在差距,意味着美联储(FED)周四结束为期两日的政策会议时,可能会再一次下修预估.本次会议吸引了全球金融市场的关注.本周,大多经济学家预计美联储将采取措施来果断放松政策,推出第三轮购债计划,以再助经济复苏一臂之力.美联储还将提供其对经济成长、失业和通胀的最新预估,以及利率最终将于何时上调的展望.[ID:nSB1773452]

路透调查显示,美联储最早在周四采取行动刺激美国经济的机率正在增加.当前美国经济步履维艰,就业市场表现低迷,财政政策也面临不确定性.[ID:nSB1775694]

**欧洲**

欧盟执委会周三公布由欧洲央行监管欧元区所有银行的计划,但德国立即表示反对,认为这将使欧洲央行不堪重负.欧盟执委会主席巴罗索在欧洲议会发表讲话时公布提案,并称赋予欧洲央行监管银行业的职责,是朝创建欧洲银行业联盟迈出的第一步.欧盟执委会希望,通过赋予欧洲央行监管区内所有银行的权力,能打破这种恶性循环,并且随着欧盟经济和货币的基础增强,而为加深成员国间的财政合作奠定基础.[ID:nSB1776042]

欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁周三表示,全球经济放缓正损及欧洲控管债务危机的努力,而欧洲的"调整进程"可能长达数年之久.利卡宁说,得益于欧洲央行的政策举措,货币市场利率已经下滑,但他也表示,政策措施的影响并未均等渗透到地区各个部分.[ID:nST0551033]

欧洲央行执委亚斯穆森称,欧洲央行购债计划的购债范围应限制在一到三年期,不能超过这个范围,如果不设定条件,欧洲央行不能购买任何国家的公债.在被问及欧洲央行是否会持有公债至到期时亚斯穆森表示,作为货币政策的一部分,欧洲央行可以活跃的买入和卖出公债.[ID:nSB1772628][ID:nSB1772826]

欧洲央行上周停止证券市场计划(SMP)之前并没有购买政府公债.欧洲央行将以一项新计划取代SMP,希望能更有效地降低受困欧元区国家的借款成本.欧洲央行上周四同意推出可能是无限量的新购债计划,旨在通过降低在危机中受创的欧元区国家借款成本,以换取他们恪守苛刻改革条件的承诺.[ID:nSB1771224]

欧洲央行执委亚斯穆森周五对一德国广播电台表示,欧洲央行周四公布的购债计划附带明确的条件,这至关重要,只有当某国实施了严苛的改革举措时,(购债计划)才会进行.这是欧洲央行采取行动必要的前提条件.他也表示,欧洲央行所采取的行动不能取代政府的行动.[ID:nSB1766196]

欧洲央行周四同意推出一个新的、规模可能不设限的购债计划,以拉低欧元区困难国家的借款成本,抑制欧债危机恶化.欧洲央行总裁德拉吉表示,针对二级市场的新计划会解决债市扭曲问题,并消除投资人对欧元区能否存活下去的"毫无根据的"担忧.德拉吉并称,新计划将主要针对三年期以内的债券,而且完全符合欧洲央行的职责范围.德国央行反对该计划,欧洲央行管委会中只有一名委员持有异议.[ID:nSB8556940]

德国央行称,总裁魏德曼已在最近的讨论中表达了对购债的批评立场,购买公债太接近印钞为成员国提供资金,货币政策面临变得过分依赖财政政策的风险,如果达成一致的计划导致改革延迟,将损及市场对各国政府解决危机能力的信任.德国央行并表示,干预公债市场还存在央行可能最终将相当部分的风险重新分配给纳税人的危险.[ID:nSB1764924]

欧洲央行周四按兵不动,维持主要再融资利率在创纪录低位的0.75%不变,上月欧元区通胀率上升,抵消了通过降低借贷成本来向欧元区经济注入活力的压力.[ID:nSB1764460]

**英国**

根据周三出刊的报纸The Scotsman专访,英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯称,一旦经济回温英国央行有可能出售手中公债,即使政府仍在举债.报导引述迈尔斯谈话指出,MPC将重点放在通胀的做法是对的,通胀"对整体经济状况做了很棒的总结".[ID:nST0551007]

英国央行官员麦卡弗蒂周二表示:欧元区的持续不确定性打压英国企业信心,有迹象显示美国及中国经济动能扩大流失,若此现象持续至2013年,英国前景将更弱.其还称,英国央行对量化宽松效果的预估"并非不合理".[ID:nST0550469]

英国央行总裁金恩周一表示,全球主要央行已同意共同成立一个小组,以检视伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)问题.此前爆出的利率操纵丑闻使多家大银行卷入相关调查.在发表上述言论前,金恩周日在瑞士巴塞尔的国际清算银行(BIS)会晤其他央行官员.[ID:nST0549911]

英国央行首席经济学家戴尔表示,在判断进一步刺激措施必要性的时候,英国央行必需确保不引燃通胀,表明其不太赞成进一步购买资产.在都柏林的一次会议上戴尔强调,如果经济低迷是因为增长能力受损,那么注入更多资金可能并非恰当的对策.[ID:nSB1769142]

英国央行周四继续维持当前公债购买政策不变,因为英国的衰退似乎正在缓解,而且市场对欧洲央行祭出全面行动缓解欧元区危机的期待高涨.英国央行也维持指标利率在0.5%不变,符合路透调查的分析师的预估.[ID:nSB1764396]

**日本**

日本央行总裁白川方明周四警告称,该国经济复苏面临的困境,如中国经济放缓延长以及日圆长期强势损及出口并挫伤企业信心.不过其未透露是否即将进一步放宽政策的线索,并提醒不要对央行抱持过大期望,称超级宽松的政策仅能够赢得时间,但不能治癒损伤成长的基本面问题.白川方明表示,央行将继续实施有力的货币宽松政策,通过资产购买计划来挹注资金.但他也表示,更重要的应该是提振日本长期经济成长潜能的结构性改革和措施.[ID:nSB1763690]

日本央行下周可能暂不放宽货币政策,除非美联储推出新一轮公债购买计划,令日圆大幅升值到可能造成日本经济复苏脱轨的程度.尽管担忧日本经济出现的疲弱迹象,日本央行仍希望把有限弹药保留到10月,届时央行将对经济进行更透彻分析,以评估复苏是否会推迟太久,而导致应当进一步宽松货币政策.[ID:nSB1774100]

**韩国**

韩国央行周四意外维持指标利率不变,以留出时间评估欧元区购债计划是否将缓解欧洲金融危机,不过分析师表示韩国今年仍有降息空间.韩国央行表示,将在从下月起的五年时间,向本地银行提供1.5万亿韩元(13.3亿美元)资金,用于以低息向低收入和小企业主放贷.[ID:nSB1776020]

**中国和台湾**

台湾央行周五表示,已于今日邀集台资银行在大陆设有分行的10家外汇指定银行负责人会商在大陆地区设立台币清算行事宜.台湾央行表示,与中国人民银行签署的"海峡两岸货币清算合作备忘录",在6日已经行政院核定.央行今日并发布施行"大陆地区新台币清算行遴选规定".[ID:nST0549085]

**加拿大**

加拿大央行总裁卡尼周五表示,较高的大宗商品价格无疑利好该国经济.他还表示,该央行不会针对由商品价格上涨推动的加元升值采取打压行动.卡尼驳斥了主要反对党提出的看法.反对党认为,该国经济正受到所谓"荷兰病"的困扰,即商品价格高涨推升本币汇率,导致制造业实力下滑.[ID:nSB1767898