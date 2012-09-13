〔中国汇市〕人民币早盘略走低未跟随国际欧元涨势,购汇需求较旺

* 人民币早盘小幅走低
* 跟随欧元上涨动力不足
* 低价美元激发购汇需求
* 后期升值空间料不大
路透北京9月13日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘小幅走低.德国宪法法院周三核可欧元区纾困基金后国际欧元走高,人民币中间价今日仅小幅上升,且现汇并未跟随;相反美元价格偏低激发购汇需求,令人民币稍微走软.
上海一股份银行交易员说,"近期人民币升值厉害,美元比较便宜就购汇呗.我们这观察到有一些购汇客盘进来,人民币一创新高就会回调,但这个回调不会演化成反转,回调最多到6.34元吧."
北京时间12:02,人民币兑美元即期报6.3290元,上日收报6.3264元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3338元,上日中间价为6.3355元.
华南某股份银行交易员则表示,今天早盘变化不大,客盘表现也不多.由于昨天人民币已经创出三个半月新高,央行中间价也变化不大,央行维持汇率稳定的意图很明显,所以市场并没有继续走高的动力.
"目前外部环境不好,央行也不可能让人民币升值太多,近几天跟随欧元涨跌也已经不那么明显了,不过现在还没有看到央行在市场上干预的迹象.十八大之前估计都不会有太大变化,最多升到6.3150吧,这是美元的强支撑位."该交易员称.
德国宪法法院周三裁定,德国可以批准欧元区新的纾困基金和预算协议,前提是政府必须保证,若未获得国会批准,德国在欧元区纾困基金的负担不能增加.[ID:nSB1774712]
东京汇市欧元周四守在近四个月高位,此前德国宪法法院为该国政府批准欧元区永久救助基金亮出绿灯.若美联储推出进一步的刺激举措,欧元可能扩大涨幅.[FRX/CN]
海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.4186/21,上日尾盘为6.4150.
北京时间12:02,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3315/55元,上一交易日尾盘报6.3300元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
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