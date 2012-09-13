〔新债招标〕中国进出口行一年固息债利率高于预期,但需求尚可(更新版)

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* 进出口行一年固息债中标利率高于预期
* 1.77倍的投标倍数显示需求尚可
* 债市弱势下,机构要求更高收益率对冲风险
路透上海9月13日电---中国进出口银行周四招标的一年期固息债中标利率明显高于预期,但需求尚可.近期二级市场上短期金融债收益率明显上涨,吸引机构投标较积极.但在疲弱市况和高企的资金利率压力下,机构更愿意向高位投标.
交易员表示,1.77倍的投标倍数已属"不低",表明机构对目前一年期金融债收益率水平相对认可.但随着二级市场收益率不断上行,本次投标过程中机构较为一致设置较高标位,意在博得更高利率作为风险保障.
"要看到,投标倍数是不低,但是大家(的标位)都是向高里投的."华南一银行交易员称.
业内人士稍早透露,进出口行上午在银行间债市招标发行的一年期固息债,中标利率为3.24%,高于此前3.18%的利率预测均值,投标倍数为1.77倍.
本周二招标的国开行"福娃债"中一年期固息金融债中标利率为3.19%,投标倍数1.35倍.[ID:nSB1771568]
上述交易员并指出,央行今日启动28天逆回购操作,该期限品种跨过月末考核时点,因此削弱了市场对于后续宽松政策出台的预期,也影响今日投标机构的心理.
中国人民银行公开市场今日进行了550亿元人民币的逆回购操作,其中七天期350亿元,28天期200亿元,这也是近10年来28天逆回购首次在公开市场操作中再现.本周央行公开市场则小额净回笼80亿元.[CN/MMTCN]
中债登银行间固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,一年固息政策金融债最新收益率报3.1344%,剩余期限为0.95年的国开行固息金融债100223券最新双边报价tCN100223=CFXM为3.2799%/3.2799%.
该期债券为进出口行今年第14期金融债.具体条款如下:
第14期
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招标总量 100亿元
期限/计息方式 一年/固息
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 9月18日
发行期 9月13日-9月18日
上市日 9月20日
基本承销额 无
付息频率 到期一次还本付息
--------------------------------------------------(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良