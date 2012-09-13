〔中国货币市场〕回购利率多小幅波动,28天逆回购近10年首现驰援小长假(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透北京9月13日电---中国银行间市场周四早盘主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS多小幅波动.市场人士表示,资金供给仍充裕,28天期逆回购近10年首现扶助"十一"小长假资金备付,各机构亦根据自身实际情况做相应准备.
"市场资金面挺宽的,(回购)价格都虚高,"华东地区一银行交易员称,"28天期逆回购需求还是挺多的,跨节,3.6%的利率也挺好的."
她并支出,9月财政支出会投放相当量的资金于市场,另外,小长假机构备付也会留高,预计10月上旬之前流动性都不至于紧张.
上海一大型银行交易员则表示,后期资金面走势仍要视央行公开市场操作情况而定.大型银行近期公开市场参与力度不大,一方面与其流动性紧张时刻获取央行资金更容易有关;另一方面,财政投放的第一站也会在大行;而一些对小长假前后资金预期不乐观的机构,就要通过28天逆回购准备一些跨节资金了.
中国人民银行公开市场今日进行了550亿元人民币的逆回购操作,其中七天期350亿元,28天期200亿元,这也是近10年来28天逆回购首次在公开市场操作中再现.本周央行公开市场则小额净回笼80亿元.[CN/MMTCN]
2008年以来的数据显示,9月当月财政会投放2,400亿元左右的资金,但此类投放或多发生在9月中下旬.而月中之前,企业需要先上缴企业所得税等.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:23 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6925 2.6113 +8.12 4,252.04
七天CN7DRP=CFXS 3.4380 3.4320 +0.60 282.17
14天CN14DRP=CFXS 3.2934 3.3505 -5.71 101.14
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.6964 2.6120 +8.44 1,336.80
七天CHICNY7D=CFXS 3.4420 3.4965 -5.45 44.90
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 5.4250 2.4050 +302.00 429.62
七天<0#CN7DRPO=SS> 2.8000 2.9500 -15.00 71.66
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0000 3.0250 -2.50 5.02
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.7000 2.6463 +5.37 --
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.4400 3.4300 +1.00 --
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.2900 3.2600 +3.00 --
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.6833 2.5983 +8.50 --
七天SHICNYSWD= 3.4350 3.4346 +0.04 --
三个月SHICNY3MD= 3.6496 3.6461 +0.35 --
==============================================================================(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良