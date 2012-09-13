主要国家经济指标预测--9月14日****

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透9月14日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0300 非居民持有新西兰政府债券比例 8月 -- 59.3%
0430 日本工业生产 7月修正值 -- -1.2%
产能利用率指数(较前月) 7月 -- -2.3%
0900 欧元区就业人口变动(较前季) 第二季 -- -0.2%
(较上年同期) -- -0.5%
0900 欧元区HICP(较前月) 8月终值 +0.4% -0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.6%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.4% -0.7%
(较上年同期) +1.7% +1.9%
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.5% 持平
(较上年同期) +1.7% +1.4%
扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.0% +2.1%
1230 美国实质所得 8月 -0.3% 持平
1230 加拿大制造业销售 7月 +0.4% -0.4%
1230 美国零售销售(较前月) 8月 +0.7% +0.8%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.6% +0.8%
1315 美国工业生产(较前月) 8月 持平 +0.6%
产能利用率 79.2% 79.3%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月初值 74.0 74.3
现况指数 86.3 88.7
预期指数 65.0 65.1
1400 美国企业库存 7月 +0.3% +0.1%
1430 美国ECRI一周领先指标 9月7日当周 -- 123.7
1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 8月 -- +0.2%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0110 韩国央行基准利率 9月 3.0% 2.75%
0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 8月 +0.5% --
(较上年同期) -0.1% --
0730 瑞士央行三个月瑞郎LIBOR目标区间 第三季 0.0-0.25% 0.13%
0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +3.2% +3.2%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 +0.2%
(较上年同期) +3.3% +3.5%
1230 加拿大产能利用率 第二季 81.0% 81.2%
1230 加拿大新屋价格(较前月) 7月 +0.1% +0.2%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月8日当周 38.2 37
初请失业金人数四周均值(万人) 37.5 --
续请失业金人数(万人) 9月1日当周 328.3 331.8
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 +1.7% +1.1%
(较上年同期) +2.0% +1.4%
核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.5% +2.6%
1630 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议 0-0.25% --
1800 美国联邦预算(亿美元) 8月 赤字1,910 赤字1,550
2100 韩国出口价格(较上年同期) 8月 +1.1% --
进口价格(较上年同期) +0.3% --
2245 新西兰食品价格指数 8月 +0.1% -- (完)
--整理 隋芬/于春红; 审校 白云
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。