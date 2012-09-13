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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 07:37 BJT

****主要国家经济指标预测--9月14日****

路透9月14日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0300 非居民持有新西兰政府债券比例 8月 -- 59.3%

0430 日本工业生产 7月修正值 -- -1.2%

产能利用率指数(较前月) 7月 -- -2.3%

0900 欧元区就业人口变动(较前季) 第二季 -- -0.2%

(较上年同期) -- -0.5%

0900 欧元区HICP(较前月) 8月终值 +0.4% -0.5%

(较上年同期) +2.6% +2.6%

扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.4% -0.7%

(较上年同期) +1.7% +1.9%

1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.5% 持平

(较上年同期) +1.7% +1.4%

扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) +2.0% +2.1%

1230 美国实质所得 8月 -0.3% 持平

1230 加拿大制造业销售 7月 +0.4% -0.4%

1230 美国零售销售(较前月) 8月 +0.7% +0.8%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.6% +0.8%

1315 美国工业生产(较前月) 8月 持平 +0.6%

产能利用率 79.2% 79.3%

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月初值 74.0 74.3

现况指数 86.3 88.7

预期指数 65.0 65.1

1400 美国企业库存 7月 +0.3% +0.1%

1430 美国ECRI一周领先指标 9月7日当周 -- 123.7

1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 8月 -- +0.2%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0110 韩国央行基准利率 9月 3.0% 2.75%

0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 8月 +0.5% --

(较上年同期) -0.1% --

0730 瑞士央行三个月瑞郎LIBOR目标区间 第三季 0.0-0.25% 0.13%

0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 +0.4% +0.4%

(较上年同期) +3.2% +3.2%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 +0.2%

(较上年同期) +3.3% +3.5%

1230 加拿大产能利用率 第二季 81.0% 81.2%

1230 加拿大新屋价格(较前月) 7月 +0.1% +0.2%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月8日当周 38.2 37

初请失业金人数四周均值(万人) 37.5 --

续请失业金人数(万人) 9月1日当周 328.3 331.8

1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 +1.7% +1.1%

(较上年同期) +2.0% +1.4%

核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.5% +2.6%

1630 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议 0-0.25% --

1800 美国联邦预算(亿美元) 8月 赤字1,910 赤字1,550

2100 韩国出口价格(较上年同期) 8月 +1.1% --

进口价格(较上年同期) +0.3% --

2245 新西兰食品价格指数 8月 +0.1% -- (完)

--整理 隋芬/于春红; 审校 白云

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