《国际主要央行公开市场操作一览》--9月13日

路透上海9月13日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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9/12 卖出公债 77.99 04/15/2014 - 11/30/2014

9/11 买入公债 18.04 02/15/2036 - 08/15/2042

9/10 买入通膨保值公债 13.49 01/15/2019 - 02/15/2042

9/7 卖出公债 78.00 02/15/2013 - 02/28/2014

9/6 买入公债 18.07 02/15/2036 - 05/15/2042

《本周主要新闻》

--华尔街对2012年经济增长的预估与美联储当前看法存在差距,意味着美联储(FED)周四结束为期两日的政策会议时,可能会再一次下修预估.[ID:nSB1773452]

--路透调查显示,美联储最早在周四采取行动刺激美国经济的机率正在增加.当前美国经济步履维艰,就业市场表现低迷,财政政策也面临不确定性.[ID:nSB1775694]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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9/12 七天期反向交易 37.70亿美元 0.63%(固定利率)

9/12 84天期反向交易 36.84亿美元 0.63%(固定利率)

9/11 七天期反向交易 1,303.42 0.75%(固定利率)

9/11 28天期反向交易 138.44 0.75%(固定利率)

9/11 七天期定期存款 -2,090.00 0.01%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧盟执委会周三公布由欧洲央行监管欧元区所有银行的计划,但德国立即表示反对,认为这将使欧洲央行不堪重负.[ID:nSB1776042]

--欧洲央行上周四同意推出一个新的、规模可能不设限的购债计划,以拉低欧元区困难国家的借款成本,抑制欧债危机恶化.[ID:nSB8556940]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 38,110

上周三 33,520

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当期变化 +4,590

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行总裁白川方明周四警告称,该国经济复苏面临的困境,如中国经济放缓延长以及日圆长期强势损及出口并挫伤企业信心.[ID:nSB1763690]

--日本央行下周可能暂不放宽货币政策,除非美联储推出新一轮公债购买计划,令日圆大幅升值到可能造成日本经济复苏脱轨的程度.[ID:nSB1774100]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布,当日共发行3,677.5亿台币存单.若相较存单到期金额3,853.4亿,存单发行余额减175.9亿.[ID:nST0550705]

--台湾央行周二公布,当日共发行1,037亿台币存单.若相较存单到期金额1,178亿,存单发行余额减141亿.[ID:nST0550437]

--台湾央行周一公布,当日共发行3,920亿台币存单,其中包含1,000亿台币的一年期存单.若相较存单到期金额3,645.5亿,存单发行余额增274.5亿.[ID:nST0549835](完)

--整理 李宏薇; 审校 边竞

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]