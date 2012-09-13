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债券 | 2012年 9月 13日 星期四 14:20 BJT

〔欧元债市〕德债期货开盘几无变动,美联储发布声明前市场活动受限

路透伦敦9月13日电---德国公债价格周四盘初几无变动,持于上日所及数月低点附近.周三德国宪法法院给欧元区纾困基金放行,提振投资者的风险意愿.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)将在1630 GMT发布政策声明,在此之前市场活动可能受限.美联储可能推出第三轮公债购买计划,也称为量化宽松(QE3),希望给疲弱的经济注入活力.

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