〔中国债市〕七天回购持稳利率互换变动微弱,关注FED会议结果

路透上海9月13日电---中国银行间市场七天期质押式回购利率CN7DRP=CFXS周四走势平稳,人民币利率互换(IRS)相应变动甚微.目前市场关注重点为美联储(FED)稍后将召开的货币政策会议,看第三轮量化宽松(QE3)能否出台.
银行间市场主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS多小幅波动,其中七天期品种加权利率较上日变动不足1个基点(bp).市场人士表示,资金供给仍充裕,28天期逆回购近10年首现扶助"十一"小长假资金备付,各机构亦根据自身实际情况做相应准备.[ID:nSB1776294]
北京一银行交易员称,稳定的回购利率下,IRS变动微弱,FED"今儿晚上就发布声明了."
路透调查显示,美国联邦储备理事会(Fed,美联储)最早在周四采取行动刺激美国经济的机率正在增加.当前美国经济步履维艰,就业市场表现低迷,财政政策也面临不确定性.[ID:nSB1775694]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周四 3.2160/3.3260 3.0917/3.1842 3.1350/3.2283 3.1833/3.2783 3.1940/3.4420
周三 3.1750/3.2850 3.0580/3.1540 3.1260/3.2260 3.1840/3.2840 3.1750/3.4725
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变动 +0.0410/+0.0410 +0.0337/+0.0302 +0.0090/+0.0023 -0.0007/-0.0057 +0.0190/-0.0305
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,977.65亿元,环比增长逾三成.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良