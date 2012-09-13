〔中国汇市〕人民币收低未跟随国际欧元涨势,关注美联储政策声明(更新版)

(新增收盘报价及更多评论)

* 人民币收低,跟随欧元上涨动力不足

* 关注美联储政策声明

* 低价美元激发购汇需求

* 后期升值空间料不大

路透北京9月13日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四小幅收低.德国宪法法院周三核可欧元区纾困基金后国际欧元走高,人民币中间价今日仅小幅上升,且现汇并未跟随;相反美元价格偏低激发购汇需求,令人民币稍微走软.

上海某外资行交易员称,美联储晚些时候的政策声明将决定是否推出QE3,料对美元/人民币短期波动形成影响,每天公布的人民币中间价也会受到美元指数的影响,除非央行仍不愿意人民币快速走强而压制中间价.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.3296 6.3241 6.3327 6.3338 6.3355 6.3264

上海一股份银行交易员说,"近期人民币升值厉害,美元比较便宜就购汇呗.我们这观察到有一些购汇客盘进来,人民币一创新高就会回调,但这个回调不会演化成反转,回调最多到6.34元吧."

华南某股份银行交易员则表示,由于昨天人民币已经创出三个半月新高,央行中间价也变化不大,央行维持汇率稳定的意图很明显,所以市场并没有继续走高的动力.

"目前外部环境不好,央行也不可能让人民币升值太多,近几天跟随欧元涨跌也已经不那么明显了,不过现在还没有看到央行在市场上干预的迹象.十八大之前估计都不会有太大变化,最多升到6.3150吧,这是美元的强支撑位."该交易员称.

德国宪法法院周三裁定,德国可以批准欧元区新的纾困基金和预算协议,前提是政府必须保证,若未获得国会批准,德国在欧元区纾困基金的负担不能增加.[ID:nSB1774712]

QE3若推出将会对人民币形成支撑,但今日购汇盘显然未等候更低的美元价格,对此上述华南交易员表示,风险偏好者可能会等,但对于多数企业而言"不是赚这个钱的,为什么要等?"

美联储将在1630 GMT发布政策声明,在此之前市场活动可能受限.美联储可能推出第三轮公债购买计划,也称为量化宽松(QE3),希望给疲弱的经济注入活力.

以下为北京时间16:50,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4210/60 6.4150

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3318/58 6.3300

东京汇市欧元周四守在近四个月高位,此前德国宪法法院为该国政府批准欧元区永久救助基金亮出绿灯.若美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出进一步的刺激举措,欧元可能扩大涨幅.[FRX/CN]

境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,290点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4586元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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