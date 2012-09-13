〔欧元债市〕外资5月增持意大利公债,为2011年10月以来的首次

路透米兰9月13日电---意大利央行周四公布的数据显示,5月外国投资者增持意大利公债,为2011年10月以来的首次.

相比之下,今年1月外资持有7,260亿欧元,2011年6月为8,270亿欧元,这表明尽管5月规模小涨,但自意大利去年成为欧元区债务危机的中心以来,外资已大幅减持意大利公债.(完)