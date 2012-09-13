〔欧元债市〕外资5月增持意大利公债,为2011年10月以来的首次

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透米兰9月13日电---意大利央行周四公布的数据显示,5月外国投资者增持意大利公债,为2011年10月以来的首次.
外资5月持有意大利债券6,661亿欧元,上月持有6,632亿欧元.
相比之下,今年1月外资持有7,260亿欧元,2011年6月为8,270亿欧元,这表明尽管5月规模小涨,但自意大利去年成为欧元区债务危机的中心以来,外资已大幅减持意大利公债.(完)
--编译 王翔琼;审校 田建华
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。