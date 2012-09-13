〔中国债市〕现券略显企稳迹象,机构关注美国QE3能否尘埃落定

路透上海9月13日电---中国银行间债市周四现券有所企稳.虽然稍早进行的进出口银行固息债招标结果高于预期,但对二级扰动有限,加之各期限券种收益率此前已多日连续上涨,机构倾向暂时观望以待更多指引.
今日中国央行公开市场近10年来首现28天逆回购操作,交易员就此表示,因为28天期限已经是跨季的资金品种,有助于抚平本次跨季时资金的过度波动.当前债市关注焦点为美联储是否将推出第三轮量化宽松(QE3).
"今天比较平静,(收益率)也涨了这么长时间了,需要调整一下."深圳一券商交易员称,7-10年国债收益率今日有所下行.
中国进出口银行周四招标的一年期固息债中标利率明显高于预期,但需求尚可.近期二级市场上短期金融债收益率明显上涨,吸引机构投标较积极.但在疲弱市况和高企的资金利率压力下,机构更愿意向高位投标.[ID:nSB1776288]
中国央行公开市场本周时隔近10年重启了28天期逆回购,以助银行平稳度过将至的十一长假资金需求高峰.逆回购操作期限至此从此前的最多两周,拉长至一个月,为央行平滑流动性再添利器.[CN/MMTCN]
美联储将在1630 GMT发布政策声明,在此之前市场活动可能受限.美联储可能推出第三轮公债购买计划,也称为量化宽松(QE3),希望给疲弱的经济注入活力.
二级市场上,剩余期限约6.734年的国债120010券最新双边报价收益率tCN120010=CFXM为3.4300%/3.4100%,上日尾盘为3.4450%/3.4250%.剩余期限约2.82年的国开行固息债120229券最新报价收益率CN120229=CFXM为3.95%/3.87%,上日尾盘为3.96%/3.87%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.6878 3.4360
上日 2.6113 3.4320
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9350/2.8710
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6840/2.6141
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.1900/3.1390(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 张喜良