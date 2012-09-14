(重温稿)〔台湾货币市场〕短率平稳,韩国利率不变巩固台湾央行维稳预期

* 资金供给略高于需求

* 韩国利率不变令市场更确信台湾央行维稳利率

* 市库券申请过关有助日后短票成交量

记者 高洁如

路透台北9月13日电---台湾银行间短期利率周四稳于近日水位.市场资金供给仍略大于需求,但银行坚持之下,利率未有变化.交易员认为,韩国央行今日决议利率不变,更让市场确信台湾央行下周仍将维持利率不变的机会很高.

资金调度人士表示,资金的需求看来颇为贫乏,为了顾及疲弱的经济表现,台湾央行仍将维持短钱充裕无虞,这个情况短期间之内恐仍将持续.

"韩国今天利率也没有变化,台湾(央行)下周应该不变的机会还是最高,"一位大型票券商交易员表示.在此情况之下,他们也预期,市场短率仍将稳于近日的水位.

台湾央行下周四(20日)将召开第三季全体理监事会议.根据路透7月间的调查显示,24家金融机构全数均认为央行重贴现率仍将稳于1.875%不变.TWINT1

韩国央行周四意外维持指标利率不变,以留出时间评估欧元区购债计划是否将缓解欧洲金融危机.[ID:nSB1776020]

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.387%,同上日;区间落在0.295-0.54%,上日在0.295-0.550%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.57%,也同于上日.

**短票也持稳**

短票方面,票券商指出,市况平稳,利率仍然维持不变.他们预期,近期券源缺少,未来地方政府发行的"市库券"有望挹注短票的发行及次级市场流通量.

不过,他们也表示,虽然政策通过市库券发行,不过预期地方政府仍需要一点作业时间,首档市库券的发行恐怕还要等一下.而其他的地方政府则会观察首档市库券的发行情况,作为是否跟进的参考.

为解决地方财政困窘,台湾金管会周四表示已核准新北市政府发行"市库券"的申请,为地方政府首度获准发行市库券.[ID:nST0551473]

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,同上日.

台湾央行今日共发行771亿台币存单.若相较存单到期金额705亿,存单发行余额增66亿.[TW/MMTCN]周五存单到期金额4,184亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周四超额准备为负115亿台币;累计超额准备为负23亿台币,加计前期1%的超额准备为939亿台币.

**公债RP利率持稳**

公债10天期附买回(RP)利率则是平稳.今日市场资金仍充足,虽有少数投信资金遭赎回,但无碍调度.

有票券商交易员指出,近日股市持续上扬,感觉资金有自货币市场流出,因此不若上月般宽裕.

"今天的资金应该是小多,不会太宽松."她说.

另一证券商交易员则称,投信资金整体偏多,近日已愿意承作公债RP,但对利率坚持,成交在0.73%.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)