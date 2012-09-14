乌兹别克斯坦开始向中国输送天然气

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透阿拉木图9月13日电（记者 ALMATY）---乌兹别克斯坦官方新闻机构UzA报导，该国已开始通过贯穿三个亚洲国家的管道向中国输送天然气。
报导称，乌兹别克斯坦从今年8月开始向中国输送天然气。周三乌兹别克斯坦总统卡里莫夫（Islam Karimov）和中国副总理回良玉在塔什干举行了会谈。
“乌兹别克斯坦至中国管道第三支线的建设和投入使用，将大幅提升中亚向中国输送天然气的能力，”UzA报导称，但并未指出具体数量。
乌兹别克斯坦国有天然气输送企业Uzbektransgas负责人Tulagan Zhurayev在5月表示，乌兹别克斯坦计划今年通过该管道输送20-40亿立方米天然气。
中亚天然气管道网2009年投产，长度近2,000公里，从土库曼斯坦经乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦到达中国。
外界原本预期该管道今年达到年运输量300亿立方米。中国石油天然气集团公司曾表示，计划到2015年将管道的年运输能力提升至600亿立方米左右。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。