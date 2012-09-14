乌兹别克斯坦开始向中国输送天然气

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路透阿拉木图9月13日电（记者 ALMATY）---乌兹别克斯坦官方新闻机构UzA报导，该国已开始通过贯穿三个亚洲国家的管道向中国输送天然气。

报导称，乌兹别克斯坦从今年8月开始向中国输送天然气。周三乌兹别克斯坦总统卡里莫夫（Islam Karimov）和中国副总理回良玉在塔什干举行了会谈。

“乌兹别克斯坦至中国管道第三支线的建设和投入使用，将大幅提升中亚向中国输送天然气的能力，”UzA报导称，但并未指出具体数量。

乌兹别克斯坦国有天然气输送企业Uzbektransgas负责人Tulagan Zhurayev在5月表示，乌兹别克斯坦计划今年通过该管道输送20-40亿立方米天然气。

中亚天然气管道网2009年投产，长度近2,000公里，从土库曼斯坦经乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦到达中国。

外界原本预期该管道今年达到年运输量300亿立方米。中国石油天然气集团公司曾表示，计划到2015年将管道的年运输能力提升至600亿立方米左右。（完）