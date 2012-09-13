〔伦敦美债〕公债价格回升,受美联储进一步宽松政策的预期提振

路透伦敦9月13日电---美国政府公债价格周四在欧洲市场上扬,投资人预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)将展开另一轮买债措施,然而即将登场的标债则限制了涨幅.

市场焦点现在转向美联储可能采行的第三轮量化宽松措施.美联储也可能选择延长承诺维持利率在零水准的时间.路透调查显示,在上周公布疲弱就业数据后,分析师对于第三轮量化宽松机率的预期由8月的60%升至65%.