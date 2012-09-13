〔伦敦美债〕公债价格回升,受美联储进一步宽松政策的预期提振

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透伦敦9月13日电---美国政府公债价格周四在欧洲市场上扬,投资人预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)将展开另一轮买债措施,然而即将登场的标债则限制了涨幅.
美债扳回部分周三跌幅,当时投资人出脱避险险资产,买进较高风险资产,因德国法院裁决允许德国政府批准欧元区新纾困基金,排除了欧元区对抗危机计画中的一个重大阻碍.
市场焦点现在转向美联储可能采行的第三轮量化宽松措施.美联储也可能选择延长承诺维持利率在零水准的时间.路透调查显示,在上周公布疲弱就业数据后,分析师对于第三轮量化宽松机率的预期由8月的60%升至65%.
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。