〔东南亚股市〕多数收高,外资流入马来西亚和印尼股市

更新版 1-中国央行：防止资金脱实向虚及不合理加杠杆，实施好稳健中性货币政策
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透9月13日电---东南亚多数股市周四收高,今日稍后美国联邦储备理事会(美联储,FED)将公布政策决定,大量外资流入马来西亚和印尼股市,因投资者对美联储可能将推出更多刺激措施以提振美国经济表示谨慎乐观.
马来西亚股市.KLSE收高0.9%,大量外资流入,净流入量为4,396万美元.海外资金对印尼股票的净买盘为5,019万美元,不过印尼股市.JKSE最终收低0.1%.
菲律宾股市.PSI上涨0.6%至一个月高位,越南股市.VNI涨0.8%.新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收盘持稳于两周高位.
泰国股市.SETI逆势而动,从16年高位回落0.2%.
1053GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3030.14 0.48 +0.02 +14.50 2646.35
马来西亚 .KLSE 1628.40 14.62 +0.91 +6.38 1530.73
泰国 .SETI 1257.69 -2.27 -0.18 +22.66 1025.32
印尼 .JKSE 4170.64 -3.46 -0.08 +9.12 3821.99
菲律宾 .PSI 5240.50 33.40 +0.64 +19.87 4371.96
越南 .VNI 391.36 3.01 +0.78 +11.32 351.55
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(完)
--编译 于春红;审校 田建华
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。