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亚洲 | 2012年 9月 13日 星期四 19:09 BJT

〔东南亚股市〕多数收高,外资流入马来西亚和印尼股市

路透9月13日电---东南亚多数股市周四收高,今日稍后美国联邦储备理事会(美联储,FED)将公布政策决定,大量外资流入马来西亚和印尼股市,因投资者对美联储可能将推出更多刺激措施以提振美国经济表示谨慎乐观.

马来西亚股市.KLSE收高0.9%,大量外资流入,净流入量为4,396万美元.海外资金对印尼股票的净买盘为5,019万美元,不过印尼股市.JKSE最终收低0.1%.

菲律宾股市.PSI上涨0.6%至一个月高位,越南股市.VNI涨0.8%.新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收盘持稳于两周高位.

泰国股市.SETI逆势而动,从16年高位回落0.2%.

1053GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3030.14 0.48 +0.02 +14.50 2646.35

马来西亚 .KLSE 1628.40 14.62 +0.91 +6.38 1530.73

泰国 .SETI 1257.69 -2.27 -0.18 +22.66 1025.32

印尼 .JKSE 4170.64 -3.46 -0.08 +9.12 3821.99

菲律宾 .PSI 5240.50 33.40 +0.64 +19.87 4371.96

越南 .VNI 391.36 3.01 +0.78 +11.32 351.55

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(完)

--编译 于春红;审校 田建华

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