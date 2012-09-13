〔国际油市〕航煤升水下滑,受欧洲需求减弱拖累

路透新加坡9月13日电---周四亚洲航煤升水下滑,追随欧洲航煤价格跌势.交易商称,因在夏季假期过后,需求开始减少.

航煤现货升水下跌0.09美元,至每桶较新加坡报价升水1.74美元,脱离上日所创的逾四年高位.

亚洲航煤升水通常倾向于追随欧洲价格,因受套利船货流动影响,尤其是在夏季高峰.

交易商称,预计第四季欧洲需求会再次回暖,可能会在升水短期下滑后推高升水.

亦看到印度增加供给.Mangalore Refinery and Petrochemicals(MRPL)标售10月船期的柴油和航煤船货.这是该公司标售的第三批10月航煤船货,这可能令市场承压.

新加坡市场无航煤现货交易达成,有两笔柴油交易.

壳牌向维多售出15万桶含硫0.5%的柴油,10月3-7日装载,价格为较新加坡报价每桶高出0.70美元.

兴隆向中石油售出25万桶10月9-13日装运的含硫0.5%的柴油,价格为较新加坡报价每桶高出0.80美元.(完)