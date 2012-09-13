〔国际油市〕航煤升水下滑,受欧洲需求减弱拖累

更新版 1-中国央行：防止资金脱实向虚及不合理加杠杆，实施好稳健中性货币政策
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透新加坡9月13日电---周四亚洲航煤升水下滑,追随欧洲航煤价格跌势.交易商称,因在夏季假期过后,需求开始减少.
航煤现货升水下跌0.09美元,至每桶较新加坡报价升水1.74美元,脱离上日所创的逾四年高位.
亚洲航煤升水通常倾向于追随欧洲价格,因受套利船货流动影响,尤其是在夏季高峰.
交易商称,预计第四季欧洲需求会再次回暖,可能会在升水短期下滑后推高升水.
亦看到印度增加供给.Mangalore Refinery and Petrochemicals(MRPL)标售10月船期的柴油和航煤船货.这是该公司标售的第三批10月航煤船货,这可能令市场承压.
新加坡市场无航煤现货交易达成,有两笔柴油交易.
壳牌向维多售出15万桶含硫0.5%的柴油,10月3-7日装载,价格为较新加坡报价每桶高出0.70美元.
兴隆向中石油售出25万桶10月9-13日装运的含硫0.5%的柴油,价格为较新加坡报价每桶高出0.80美元.(完)
--编译 田建华;审校 于春红
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。