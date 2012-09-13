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市场报道 | 2012年 9月 13日 星期四 20:50 BJT

〔表格〕美国9月6日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿9月13日电---美国农业部(USDA)周四公布9月6日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

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小麦 381.8 0.0 392.5 0.0 11,859.0 12,714.7

大麦 -0.6 0.0 0.0 0.0 146.7 80.6

玉米 1,882.0 212.5 1,992.4 212.5 10,032.4 13,306.5

高粱 83.4 0.0 83.4 0.0 511.8 355.6

大豆 2,645.0 0.0 2,736.5 0.0 20,724.7 14,325.9

豆粕 66.9 150.8 67.4 156.5 8,701.9 7,797.9

豆油 14.3 0.9 14.4 5.9 626.8 1,368.1

皮马棉 20.9 0.0 20.9 0.0 259.9 369.6

陆地棉 317.6 0.0 325.4 0.0 4,758.6 6,416.0

稻米 112.4 0.0 112.8 0.0 620.7 700.1

(完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 田建华;审校 于春红

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