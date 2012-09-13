〔表格〕美国9月6日止当周农作物出口销售报告--USDA

更新版 1-中国央行：防止资金脱实向虚及不合理加杠杆，实施好稳健中性货币政策
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透华盛顿9月13日电---美国农业部(USDA)周四公布9月6日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
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小麦 381.8 0.0 392.5 0.0 11,859.0 12,714.7
大麦 -0.6 0.0 0.0 0.0 146.7 80.6
玉米 1,882.0 212.5 1,992.4 212.5 10,032.4 13,306.5
高粱 83.4 0.0 83.4 0.0 511.8 355.6
大豆 2,645.0 0.0 2,736.5 0.0 20,724.7 14,325.9
豆粕 66.9 150.8 67.4 156.5 8,701.9 7,797.9
豆油 14.3 0.9 14.4 5.9 626.8 1,368.1
皮马棉 20.9 0.0 20.9 0.0 259.9 369.6
陆地棉 317.6 0.0 325.4 0.0 4,758.6 6,416.0
稻米 112.4 0.0 112.8 0.0 620.7 700.1
(完)
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--编译 田建华;审校 于春红
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
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