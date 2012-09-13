〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点,因供应紧张状况缓解

更新版 1-中国央行：防止资金脱实向虚及不合理加杠杆，实施好稳健中性货币政策
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透新加坡9月13日电---亚洲石脑油价格周四降至每吨996美元,为本周以来首度下跌;裂解价差挫跌11%至两周低点127.58美元,创一个月来的最大百分比跌幅,因目前供应紧张的状况料得到缓解.
印度出口10月料将复苏.9月出口降至52万吨下方的逾三年最低位,因炼厂维护且汽油需求持坚.
此外,Kuwait Petroleum Corp(KPC)已向韩国买家额外售出2.4万吨10月22-23日装运的轻质石脑油,离岸价每吨较中东报价升水约35美元,较早前升水跌约10.5%.
加上这笔销售,10月KPC出口总计9.8万吨.
汽油裂解价差连续第六日上涨,触及每桶9.46美元的两周新高,因新加坡现货市场需求活跃提供支撑.
总共有六宗汽油现货交易,创下约两个半月来的最大交易数量.(完)
--编译 王翔琼;审校 田建华
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。