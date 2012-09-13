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亚洲 | 2012年 9月 13日 星期四 21:07 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点,因供应紧张状况缓解

路透新加坡9月13日电---亚洲石脑油价格周四降至每吨996美元,为本周以来首度下跌;裂解价差挫跌11%至两周低点127.58美元,创一个月来的最大百分比跌幅,因目前供应紧张的状况料得到缓解.

印度出口10月料将复苏.9月出口降至52万吨下方的逾三年最低位,因炼厂维护且汽油需求持坚.

此外,Kuwait Petroleum Corp(KPC)已向韩国买家额外售出2.4万吨10月22-23日装运的轻质石脑油,离岸价每吨较中东报价升水约35美元,较早前升水跌约10.5%.

加上这笔销售,10月KPC出口总计9.8万吨.

汽油裂解价差连续第六日上涨,触及每桶9.46美元的两周新高,因新加坡现货市场需求活跃提供支撑.

总共有六宗汽油现货交易,创下约两个半月来的最大交易数量.(完)

--编译 王翔琼;审校 田建华

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