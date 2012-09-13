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市场报道 | 2012年 9月 13日 星期四 21:35 BJT

〔投行观点〕野村将克利夫斯自然资源(Cliffs Natural Resources)目标价由68美元下调至54,评级由中性下调至买入

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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