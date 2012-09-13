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货币新闻 | 2012年 9月 13日 星期四 22:01 BJT

〔俄罗斯央行〕上调所有关键利率25个基点,因担忧通胀率

路透莫斯科9月13日电---俄罗斯央行称:

* 上调再融资利率25个基点至8.25%

* 上调固定一天期回购利率25个基点至6.50%

* 上调存款利率25个基点至4.25%

* 上调利率是因为通胀升速超过目标.(完)

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