〔美国数据〕8月预算赤字为1,910亿美元,高于上年同期

更新版 1-中国央行：防止资金脱实向虚及不合理加杠杆，实施好稳健中性货币政策
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透华盛顿9月13日电---美国财政部周四公布,8月预算赤字为1,910亿美元,高于较上年同期的1,340亿美元赤字,主要是因为9月初劳工节假期使月度福利支出提前.
美国财政部在8月录得1,790亿美元财政收入,较上年同期增加100亿美元.8月政府支出为3,690亿美元,较去年同期增加660亿美元.
财政部表示,美国2012财政年度迄今11个月累积预算赤字为1.164万亿美元,2011财年同期的累计预算赤字为1.234万亿美元.(完)
--编译 程琳;审校 李军
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。