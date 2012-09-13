版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 14日 星期五 02:06 BJT

〔美国数据〕8月预算赤字为1,910亿美元,高于上年同期

路透华盛顿9月13日电---美国财政部周四公布,8月预算赤字为1,910亿美元,高于较上年同期的1,340亿美元赤字,主要是因为9月初劳工节假期使月度福利支出提前.

美国财政部在8月录得1,790亿美元财政收入,较上年同期增加100亿美元.8月政府支出为3,690亿美元,较去年同期增加660亿美元.

财政部表示,美国2012财政年度迄今11个月累积预算赤字为1.164万亿美元,2011财年同期的累计预算赤字为1.234万亿美元.(完)

--编译 程琳;审校 李军

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐