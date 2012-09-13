版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 13日 星期四 22:05 BJT

〔纽约汇市〕欧元/美元下跌,因有传言称希腊可能需要第三轮救助

路透纽约9月13日电---欧元兑美元周四跌至日低,交易商指称道琼斯通讯社援引国际货币基金组织(IMF)官员话称,希腊可能需要第三轮救助.

交易商表示,该报导还称,希腊不能弥补资金缺口,仅已达到22%的计划目标.

欧元/美元EUR=一度跌至当日低位1.2881美元,当前报1.2898.(完)

--编译 于春红;审校 田建华

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐